Just The Woman I Am conquista e tinge di rosa Torino

Oggi a Torino si è svolta Just The Woman I Am, la corsa-camminata solidale di 5 chilometri che sostiene la ricerca universitaria sulla salute e sui tumori.

All’evento hanno preso parte decine di migliaia di persone, tra cittadini, studenti e associazioni, con oltre 34 mila contributi raccolti a favore dei progetti scientifici. In totale hanno partecipato più di 550 gruppi, arrivati da diverse città italiane e anche dall’estero.

La manifestazione è partita dal Parco del Valentino e si è conclusa in Piazza Castello, con migliaia di partecipanti vestiti con la tradizionale maglietta rosa che hanno attraversato il centro della città.

L’iniziativa si svolge ogni anno intorno all’Giornata internazionale della donna e unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.

Foto Città di Torino

IL TORINESE