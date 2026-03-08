Dipendenti tentano furto in azienda: sorpresi dai carabinieri

È accaduto nella serata del 3 marzo, a Settimo Torinese (TO), in Via Raspini, all’interno di uno stabilimento industriale: una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Torino Barriera Milano ha sorpreso quattro uomini in atteggiamento sospetto, intenti a scaricare un furgone, ed ha proceduto ad un controllo, appurando che la merce fosse di provenienza furtiva. Dalla ricostruzione dei fatti, i militari dell’Arma hanno accertato che i quattro, due dei quali dipendenti della ditta in questione, in collaborazione con l’autista del mezzo e un carrellista, dipendenti di una società di logistica, avevano appena rubato candele e batterie per autoveicoli per un valore complessivo di circa 15.000 euro proprio nel magazzino dell’azienda di logistica stessa.

Il corriere, sessantaduenne torinese, è stato arrestato, mentre il suo collega, trentenne carrellista presso l’azienda derubata, è stato denunciato in stato di libertà; anche i due complici sono stati arrestati: si tratta di due cinquantasettenni di Borgaro Torinese e diSettimo Torinese, entrambi dipendenti della società nella quale la “banda” intendeva scaricare e occultare il carico.

La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari mentre i tre uomini in stato di arresto, gravemente indiziati dei reati di “furto aggravato in concorso” o “ricettazione aggravata in concorso” sono stati posti agli arresti domiciliari, come indicato dall’Autorità Giudiziaria competente (Procura della Repubblica di Ivrea).

