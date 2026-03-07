Settimo Torinese, nove negozi formati per accogliere persone autistiche

Mercoledì 4 marzo scorso, presso la Biblioteca Archimede, Sala Levi, si è  tenuta la serata conclusiva di Sold Aut, il progetto ideato e promosso da CSEN Piemonte per rendere negozi e attività commerciali luoghi in cui le persone autistiche possano sentirsi  davvero a proprio agio, con meno fraintendimenti,  più chiarezza nella comunicazione, tempi rispettati, attenzione agli stimoli e alle esigenze individuali.
La prima fase si chiude con un risultato concreto. Nove attività commerciali hanno già aderito e completato la formazione in loco rivolta a titolari e dipendenti.  Sono nove realtà diverse tra loro dall’ottico alla pasticceria, dal parrucchiere ad altre attività di servizi e vendita, che raccontano un dato importante. L’inclusione non resta un principio astratto, ma una competenza quotidiana dentro i luoghi più frequentati della città.

Durante la serata, oltre ai ringraziamenti  e alle testimonianze, è  stato avviato  un primo esame dei dati raccolto  lungo il percorso, per leggere i risultati emersi e orientare i prossimi sviluppi. A conclusione, alle attività coinvolte, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione,  segno visibile dell’impegno assunto.
“Sold Aut nasce da un’idea semplice. Se vogliamo che le persone autistiche si sentano davvero accolte, dobbiamo agire nei luoghi di ogni giorno. Formare nove attività significa creare nove spazi più  comprensibili, più rispettosi e capaci di mettere a  proprio agio. E adesso rilanciamo  in primavera ed estate vogliamo allargare la rete e superare le venti attività coinvolte, perché l’inclusione funziona quando diventa abitidine del territorio – dichiara  Gianluca Carcangiu, presidente CSEN Piemonte.

Determinanti sono stati il sostegno e il supporto del Comune di Settimo Torinese e dell’Assessora Carmen Vizzari , con deleghe allo Sviluppo Economico, commercio e mercati cittadini, che hanno creduto fin dall’inizio nel valore del progetto e nella possibilità di costruire una rete commerciale più  attenta alla comunità.
Alla serata erano anche presente la Vicesindaca Gabriella Silvana Brusato del Comune di Gassino Torinese, a conferma  di un  interesse che può far scuola anche oltre i confini cittadini.
Sold Aut proseguirà in primavera e estate con l’obiettivo di ampliare la partecipazione,  consolidare le buone pratiche e rendere sempre più riconoscibile un commercio capace di accogliere le differenze con competenza e rispetto.
Mara Martellotta

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Attività fisica e colazione degli italiani

Articolo Successivo

La guerra infiamma lo scontro politico

Recenti:

FederBIM a Venaus

Si è svolta mercoledì 4 marzo a Venaus, presso la sede del Comune, la Conferenza dei

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless