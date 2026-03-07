Settimo Torinese, nove negozi formati per accogliere persone autistiche

Mercoledì 4 marzo scorso, presso la Biblioteca Archimede, Sala Levi, si è tenuta la serata conclusiva di Sold Aut, il progetto ideato e promosso da CSEN Piemonte per rendere negozi e attività commerciali luoghi in cui le persone autistiche possano sentirsi davvero a proprio agio, con meno fraintendimenti, più chiarezza nella comunicazione, tempi rispettati, attenzione agli stimoli e alle esigenze individuali.

La prima fase si chiude con un risultato concreto. Nove attività commerciali hanno già aderito e completato la formazione in loco rivolta a titolari e dipendenti. Sono nove realtà diverse tra loro dall’ottico alla pasticceria, dal parrucchiere ad altre attività di servizi e vendita, che raccontano un dato importante. L’inclusione non resta un principio astratto, ma una competenza quotidiana dentro i luoghi più frequentati della città.

Durante la serata, oltre ai ringraziamenti e alle testimonianze, è stato avviato un primo esame dei dati raccolto lungo il percorso, per leggere i risultati emersi e orientare i prossimi sviluppi. A conclusione, alle attività coinvolte, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione, segno visibile dell’impegno assunto.

“Sold Aut nasce da un’idea semplice. Se vogliamo che le persone autistiche si sentano davvero accolte, dobbiamo agire nei luoghi di ogni giorno. Formare nove attività significa creare nove spazi più comprensibili, più rispettosi e capaci di mettere a proprio agio. E adesso rilanciamo in primavera ed estate vogliamo allargare la rete e superare le venti attività coinvolte, perché l’inclusione funziona quando diventa abitidine del territorio – dichiara Gianluca Carcangiu, presidente CSEN Piemonte.

Determinanti sono stati il sostegno e il supporto del Comune di Settimo Torinese e dell’Assessora Carmen Vizzari , con deleghe allo Sviluppo Economico, commercio e mercati cittadini, che hanno creduto fin dall’inizio nel valore del progetto e nella possibilità di costruire una rete commerciale più attenta alla comunità.

Alla serata erano anche presente la Vicesindaca Gabriella Silvana Brusato del Comune di Gassino Torinese, a conferma di un interesse che può far scuola anche oltre i confini cittadini.

Sold Aut proseguirà in primavera e estate con l’obiettivo di ampliare la partecipazione, consolidare le buone pratiche e rendere sempre più riconoscibile un commercio capace di accogliere le differenze con competenza e rispetto.

Mara Martellotta

IL TORINESE