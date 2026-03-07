Aggredisce e palpeggia ragazza, arrestato dalla polizia

Ha 33 anni l’uomo originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale. Il fatto è avvenuto a Torino vicino a una scuola nel quartiere Borgo Po. La vittima, una giovane donna, era seduta sugli scalini quando  l’uomo si sarebbe avvicinato improvvisamente alle spalle cercando  di baciarla per poi spingerla a terra e iniziare a palpeggiarla. La ragazza ha urlato attirando l’attenzione dei passanti e della volante del commissariato di Borgo Po, La polizia ha bloccato l’aggressore mentre cercava di fuggire.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Il Gianduiotto d’Oro a Emanuele Filiberto di Savoia

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless