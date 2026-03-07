Ha 33 anni l’uomo originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale. Il fatto è avvenuto a Torino vicino a una scuola nel quartiere Borgo Po. La vittima, una giovane donna, era seduta sugli scalini quando l’uomo si sarebbe avvicinato improvvisamente alle spalle cercando di baciarla per poi spingerla a terra e iniziare a palpeggiarla. La ragazza ha urlato attirando l’attenzione dei passanti e della volante del commissariato di Borgo Po, La polizia ha bloccato l’aggressore mentre cercava di fuggire.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Aggredisce e palpeggia ragazza, arrestato dalla polizia
