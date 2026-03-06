Taste Alto Piemonte a Milano

La più grande manifestazione dedicata ai vini dell’Alto Piemonte torna a Milano!

Lunedì 9 Marzo , partecipa alla tappa milanese di Taste Alto Piemonte. L’evento organizzato dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte in collaborazione con AIS Milano, si terrà all’Hotel Westin Palace di Milano. Una giornata dedicata alla scoperta dei vini dell’Alto Piemonte, dove potrai incontrare le oltre 33 aziende vitivinicole presenti e degustare le ultime annate delle 10 denominazioni tutelate dal Consorzio.

il format di promozione ideato dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte si presenta alla kermesse milanese il 9 marzo 2026 all’Hotel Westin Palace, in Piazza della Repubblica a Milano.

Un’unica giornata con banchi di assaggio aperta ad operatori di settore, pubblico e stampa e dove potrai partecipare anche a due masterclass di approfondimento in collaborazione con la delegazione AIS Milano.

Vieni a scoprire le aziende vitivinicole che proporranno le ultime annate delle 10 denominazioni dell’Alto Piemonte: Boca DOC, Bramaterra DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC, Valli Ossolane DOC.

I produttori che parteciperanno all’edizione milanese di Taste Alto Piemonte:

Barbaglia Silvia – Cavallirio (NO) Cà da l’Era – Pieve Vergonte (VB) Cantina Comero – Sizzano (NO) Cantina Fontechiara – Borgomanero (NO) Cantina La Smeralda – Briona (NO) Cantinoteca dei Prolo – Fara Novarese (NO) Carlone Davide – Gringasco (NO) Castaldi Francesca – Briona (NO) Castello di Montecavallo – Vigliano Biellese (BI) Ceruti Lorenzo – Sostegno (BI) Delsignore – Gattinara (NO) Enrico Crola – Mezzomerico (NO I Dof Mati Viticultrici – Fara Novarese (NO) Il Roccolo di Mezzomerico – Mezzomerico (NO) Ioppa – Romagnano Sesia (NO) La Cantina di Tappia – Villadossola (VB) La Capuccina – Cureggio (NO) Massimo Clerico – Lessona (BI) Mazzoni Viticoltori – Cavaglio d’Agogna (NO) Neri – Novara (NO) Paride Iaretti – Gattinara (VC) Pietraforata Cantine in Ghemme – Ghemme (NO) Pietro Cassina – Lessona (BI) Platinetti Guido – Ghemme (NO ) Podere ai Valloni – Boca (NO) Rinaldi Riccardo – Suno (NO) Roccia Rossa – Brusnengo (BI) Rovellotti Viticoltori in Ghemme – Ghemme (NO) Tenute Guardasole – Grignasco (NO) Tenute Sella 1671 – Lessona (BI) Torraccia del Piantavigna – Ghemme (NO) Travaglini Gattinara – Gattinara (VC) Vigneti Costacurta – Ghemme (NO)

Le masterclass saranno guidate da Altai Garin. Classe 1990, si approccia in maniera sistematica al vino, diventando sommelier AIS a Milano nel gennaio 2016. Dopo poco più di un anno consegue il Master in “Gestione e comunicazione del vino” presso ALMA a Colorno. Qui gli viene riconosciuta la menzione “Miglior tesi del corso” dal titolo “Les Vignerons des Pyrénées“. Dal 2019 è nella squadra relatori dell’AIS.

Lunedì 9 marzoore 15:00 “Excursus Alto Piemonte“

Cantina Fontechiara – Colline Novaresi DOC Vespolina 2024

Cà da l’Era – Valli Ossolane DOC Nebbiolo “ P di Pietro ” 2024

” 2024 Enrico Crola – Colline Novaresi DOC Nebbiolo “ Duemila9″ 2018

2018 La Capuccina – Colline Novaresi DOC Nebbiolo “ Opera 32″ 2017

2017 Tenute Guardasole – Boca DOC 2022

Pietraforata Cantine in Ghemme – Sizzano DOC 2022

Castaldi Francesca – Fara DOC 2021

Ceruti Lorenzo – Bramaterra DOC 2020

Ioppa – Ghemme DOCG 2020

Paride Iaretti – Gattinara DOCG “Pietro” 2020

2020 Torraccia del Piantavigna – Gattinara DOCG 2020

Massimo Clerico – Lessona DOC Riserva ” Vigna Gaja” 2017

ore 18:00 “Excursus Alto Piemonte“

Mazzoni Viticoltori – Colline Novaresi DOC Vespolina “ Il Ricetto ” 2024

” 2024 Cantina La Smeralda – Colline Novaresi DOC Nebbiolo 2023

Castello di Montecavallo – Coste della Sesia DOC “ Cajanto ” 2023

” 2023 La Cantina di Tappia – Valli Ossolane DOC Nebbiolo “ Prunent” 2023

2023 Il Roccolo di Mezzomerico – Colline Novaresi DOC Nebbiolo “ Valentina” 2019

2019 Delsignore – Gattinara DOCG “ Il Putto” 2021

2021 Platinetti Guido – Ghemme DOCG “ Vigna Ronco al Maso” 2021

2021 Cantinoteca dei Prolo – Fara DOC “ Lochera” 2020

2020 Travaglini Gattinara – Gattinara DOCG Riserva 2020

Neri – Sizzano DOC “ Vibia Earina” 2019

2019 I Dof Mati Viticultrici – Ghemme DOCG “ Il Matto” 2019

2019 Podere ai Valloni – Boca DOC “ Vigna Cristiana” 2016

2016 Pietro Cassina – Lessona DOC “Tanzo” 2014

Gli appuntamenti hanno una durata di circa 90 minuti.

Acquista i biglietti

Da 15,00 € a 20,00 €

PUBBLICO: € 15,00

È prevista una riduzione di € 5,00 per i soci AIS, ONAV, FISAR.

STAMPA E OPERATORI DI SETTORE: ingresso gratuito con accredito a questo link.

SOCI AIS LOMBARDIA: accredito gratuito ai banchi d’assaggio ed alle masterclass sino ad esaurimento posti. Per informazioni scrivere a eventi@aismilano.it oppure visitare il sito.

MASTERCLASS: € 20,00. Per stampa e soci AIS LOMBARDIA l’accesso alle Masterclass è gratuito fino ad esaurimento posti.

È richiesta una cauzione di € 10,00 per il bicchiere, che verrà rimborsata con la restituzione dello stesso.

I biglietti d’ingresso ai banchi d’assaggio ed alle masterclass sono disponibili online o acquistabili direttamente in loco (salvo disponibilità residua). Il biglietto d’ingresso comprende: la degustazione dei vini presso i banchi d’assaggio.

Non è previsto un guardaroba custodito.

Per informazioni scrivere a info@tastealtopiemonte.it

LUOGO: Hotel Westin Palace

Piazza della Repubblica, 20, 20124 Milano MI, Italia

L’Hotel dispone di parcheggio interno, si prega di rivolgersi direttamente a loro per informazioni chiamando lo +39 02-63361 o scrivendo una mail awestin.palacemilan@westin.com.

Sono disponibili alcuni parcheggi in zona:

Autosilo Repubblica – Piazza della Repubblica, 14

Parcheggio Via Manunzio – Via Manunzio Aldo, 10

Machiavelli Parking – Via Finocchiaro Aprile, 1

Repubblica Parking – Via Finocchiaro Aprile, 9

Piazza della Repubblica non fa parte dell’Area C.

La fermata metro “Repubblica” dista circa 400 metri dall’Hotel, mentre la Stazione Centrale di Milano, dista circa 15 minuti a piedi.

Banchi d’assaggio

Lunedì 9 marzo Dalle 14.30 alle 20.30 apertura al pubblico, stampa ed operatori di settore.

Masterclass

Lunedì 9 marzo

ore 15:00 “Excursus Alto Piemontre“

ore 18:00 “Excursus Alto Piemonte“

Gli appuntamenti hanno una durata di circa 90 minuti.

Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte

Piazza Castello, 47 – Palazzo Gallarati

28074 Ghemme (NO)

Contatti

tel. (+39) 0163.841750

fax. (+39) 0163.841750

email: info@consnebbiolialtop.it

Segreteria organizzativa

tel. (+39) 340 4921145

email: info@tastealtopiemonte.it

ALLA PROSSIMA !

LUCA GANDIN

IL TORINESE