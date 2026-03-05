Giornata della Donna alla GAM, al MAO e a Palazzo Madama

Domenica 8 marzo 2026

Ingresso ridotto alle collezioni e alle mostre temporanee di GAM, MAO e Palazzo Madama

per tutte le visitatrici in occasione della Giornata Internazionale della donna

 

La Fondazione Torino Musei celebra la Giornata Internazionale della Donna con una tariffa promozionale dedicata alle visitatrici di GAM, MAO e Palazzo Madama.

Domenica 8 marzo tutte le donne che sceglieranno di trascorrere qualche ora circondate dall’arte e dalla bellezza potranno usufruire della tariffa ridotta per visitare le collezioni permanenti dei tre musei e le esposizioni temporanee Notti. Cinque secoli di sogni, stelle e pleniluniLinda Fregni Nagler. Anger Pleasure FearElisabetta Di Maggio. Frangibile Lothar Baumgarten. Culture Nature alla GAMChiharu Shiota: The Soul Trembles e Zanabazar. The Wisdom of the Steppes al MAOMonumenTO, Torino Capitale, Vermeer. Donna in blu che legge una lettera Il castello ritrovato Palazzo Madama.

Un’ampia scelta per celebrare al meglio questa giornata, dedicando del tempo a sé stesse.

A completare l’offerta culturale, un ricco programma di visite guidate tematiche a cura di Coopculture:

GAM

ore 11:00 | Insolite Muse

Acquisto online sul sito fino a esaurimento posti disponibili.

 

MAO

ore 14:00 | Chiharu Shiota: The Soul Trembles

ore 11:30 | Donne da Oriente

ore 15:30 | Dee da Oriente

Acquisto online sul sito fino a esaurimento posti disponibili.

PALAZZO MADAMA

ore 11:00 | A tu per tu con un capolavoro: Vermeer a Palazzo Madama

ore 15:30 | Donne da scoprire

Acquisto online sul sito fino a esaurimento posti disponibili.

Informazioni t. 011 19560449 oppure ftm.prenotazioni@coopculture.it

