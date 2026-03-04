La rassegna dei libri del mese

Il Libro del Mese – La Scelta dei Lettori

Il più discusso tra i titoli presenti sul nostro gruppo FB è, senza dubbio L’Impronta Del Lupo, di Jo Nesbo, un autore molto amata dagli appassionati del genere.

È primavera anche tra gli scaffali delle librerie! Vediamo insieme cosa propongono le case editrici, tra i molti titoli a disposizione.

Watermoon (Nord) è il primo romanzo di Samantha Sotto Yombo che viene pubblicato in Italia, per chi ama atmosfere sognanti che strizzano l’occhio al cinema di Miyazaki e una trama a metà tra giallo e fantasy.

La Cartomante Di Versailles di Anya bergman (Nord) è un romanzo ambientato ai tempi della Rivoluzione Francese, che unisce azione e sentimenti, per una lettura di svago ma originale.

La Vita Sempre (Guanda) è il ritorno in libreria di una scrittrice molto apprezzata da critica e pubblico, Elena Varvello che racconta la storia d’amore tra due anime diverse, unite dal desiderio di ribellione e libertà.

Consigli per gli acquisti

Questa è la rubrica nella quale diamo spazio agli scrittori emergenti, agli editori indipendenti e ai prodotti editoriali che rimangono fuori dal circuito della grande distribuzione.

Assassini (Auto-produzione, 2025) di Marco Alberici, un giallo dal ritmo elevato, per una lettura ad altissima tensione.

Il Lungo Tramonto dell’Impero: Dall’Espansione Al Caos – guerre, crisi e caduta dell’Impero Romano, di Jacopo Marini (auto-pubblicazione, 2025) è una lettura perfetta per avvicinarsi ad una storia incredibile come quella dell’Impero Romano, un argomento di grande fascino per ogni tipo di lettore.

Incontri con gli autori

Abbiamo intervistato per voi gli autori più richiesti del momento: leggete le nostre interviste a Kristine Maria Rapino, Giorgia Lepore, Emilio Franceschini.

