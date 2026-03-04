La polizia scopre serra di marijuana: un arresto

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di quarantasei anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di attività info-investigativa, i poliziotti della Squadra Mobile hanno individuato, nella zona di Via San Donato, uno stabile nel quale veniva portata avanti una coltivazione illegale di marijuana.

Gli investigatori, giunti sul posto, hanno intercettato l’appartamento in questione e con una scusa sono riusciti a farsi aprire dall’uomo, che però alla vista degli operatori ha tentato di richiudere la porta, spingendola con forza.

Nonostante il tentativo dell’uomo, gli agenti sono riusciti a bloccare la porta e ad accedere all’interno dell’alloggio, trovando una serra indoor di marijuana con sistema di areazione collegata ad una finestra.

Sottoposti a controllo personale e domiciliare gli operatori rinvenivano e sequestravano 753 grammi di marijuana nascosti nel contenitore del letto e nella cassaforte, un barattolo contenente liquido con principio attivo THC dal peso lordo di 564 grammi, oltre a 1600 € in banconote di piccolo taglio.

L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

