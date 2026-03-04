La ricerca in sanità: ASL TO4, professioni sanitarie protagoniste

Negli ultimi anni la multidisciplinarietà è diventata un pilastro imprescindibile per garantire una presa in carico efficace delle persone assistite e per condurre studi capaci di cogliere la complessità dei bisogni di salute della comunità. In Italia, la ricerca come parte integrante della competenza di tutte le professioni sanitarie fatica ancora a trovare pieno riconoscimento, mentre gli studi promossi da infermieri, ostetriche, fisioterapisti e tecnici sanitari, così come il loro coinvolgimento diretto nella progettazione e realizzazione di progetti di ricerca, rappresenta un elemento strategico per contribuire alla qualità delle cure.

In questo scenario, l’ASL TO4 ha scelto di investire con decisione nella valorizzazione della ricerca progettata e realizzata da tutte le professioni sanitarie. Lo ha fatto non solo nominando una figura infermieristica come Referente per il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione Regionale (DAIRI-R) e come Referente Scientifico del Gruppo di Lavoro Studi Clinici, ma anche avviando progetti che coinvolgono direttamente gli infermieri impegnati nell’attività clinica quotidiana.

Il primo studio, “Progetto di studio sperimentale di Telenursing e Telemedicina – TELEHEART”, autorizzato nel 2023, rappresenta un esempio concreto di questa visione. Si tratta di uno studio pilota volto a valutare l’impatto della presa in carico in telemedicina sulla qualità di vita e sulle riacutizzazioni nei pazienti con scompenso cardiaco o malattie rare a interesse cardiologico; analizzando anche il carico assistenziale dei caregiver.

Il progetto, sviluppato in collaborazione tra cardiologi e infermieri, ha portato alla creazione di un servizio strutturato di presa in carico domiciliare medico-infermieristica in telemedicina. Protagonisti della progettazione dello studio sono stati Walter Grosso Marra, Direttore della Cardiologia di Ivrea, Clara Occhiena, Infermiera Dirigente delle Professioni Sanitarie, Roberta Sturaro, Infermiera del reparto di Cardiologia di Ivrea, e Patrizia Milazzotto, Infermiera Coordinatrice dei Distretti ASL TO4 e Continuità Assistenziale.

La messa a regime del nuovo servizio di presa in carico medico-infermieristica domiciliare in telemedicina è stato preceduto da una fase sperimentale – lo studio pilota – che ha visto il coinvolgimento di 15 utenti arruolati, su segnalazione della Cardiologia dell’Ospedale di Ivrea, della COT (Centrale Operativa Territoriale) di Ivrea e di Castellamonte (in base alla residenza della persona).

Il servizio, che continua a essere operativo, è destinato a persone adulte, con scompenso cardiaco o con malattia genetica rara a impatto cardiologico, affetti da altre malattie (per esempio diabete, insufficienza renale cronica, broncopneumopatia cronico-ostruttiva) e che possano garantire al proprio domicilio una rete internet per il trasferimento dei dati.

Entro 7-10 giorni dalla segnalazione da parte del Servizio di Cardiologia, la persona è presa in carico. Seguono poi le visite di follow up con un intervallo di massimo 10 giorni. Al secondo controllo è effettuata una televisita con il cardiologo di riferimento, così da impostare gli obiettivi assistenziali e il piano di interventi. Una volta raggiunti gli obiettivi e la stabilizzazione clinica, i controlli periodici sono pianificati in base alla necessità.

La presa in carico degli utenti è svolta grazie al lavoro di due Infermieri di Famiglia e di Comunità: Mariangela Bracco della COT di Castellamonte e Damiano Di Nunzio della COT di Ivrea. A oggi le persone prese in carico dal Servizio sono 25.

La seconda ricerca, autorizzata a fine 2024 e realizzata nel maggio del 2025, è lo studio DELIRA-S, promosso dal Gruppo di lavoro delle Professioni Sanitarie del DAIRI-R e con promotore l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria. Si tratta di uno studio volto a indagare la prevalenza del delirium nei pazienti ricoverati nelle degenze medico-chirurgiche delle Aziende Sanitarie Regionali piemontesi.

L’ASL TO4 ha aderito al progetto coinvolgendo i reparti di Medicina Generale dei Presidi ospedalieri di Ivrea, Chivasso e Cuorgnè e arruolando 14 persone ricoverate. Oltre allo sperimentatore principale (Erika Milanesio, Infermiere Referente DAIRI–R ASL TO4) lo studio è stato condotto da tre Coordinatori infermieristici (Barbara Poggione, Nicolò Roberi, Simona Corazzina) e da sei Infermieri (Alessandra Rapisarda, Gabriele Ragonese, Irene Berardo, Manuela Burlando, Nicoletta Ledonne, Rebecca Giachino) delle strutture coinvolte.

Ultima ricerca, in fase di autorizzazione, è lo studio “Nursing Pre-effect – Telenursing per la rilevazione e la presa in carico precoce degli effetti collaterali da farmaco inibitore delle chinasi ciclina-dipendenti nel carcinoma mammario”, che come obiettivo comparare l’efficacia del telenursing e dell’assistenza infermieristica standard per l’individuazione precoce e la gestione delle tossicità indotte da terapia orale.

La raccolta dati in ASL TO4 coinvolgerà i Day Hospital Oncologici degli Ospedali di Chivasso, Ciriè, Ivrea e Cuorgnè e si svolgerà nel primo semestre del 2026 grazie al lavoro degli Infermieri Monica Pedron, Donatella Tognini, Elena Lazzarin, Chiara Di Feo e dei Coordinatori infermieristici di queste strutture: Barbara Poggione, Denise Centrella e Luca Basso della Concordia, che ricoprirà il ruolo di sperimentatore principale.

Sebbene questi studi rappresentino solo i primi passi per l’interiorizzazione della ricerca nella pratica di tutte le professioni sanitarie all’interno dell’ASL TO4, restituiscono chiaramente l’approccio scelto da questa Azienda per la loro integrazione. La convinzione è quella che la diffusione della cultura delle evidenze passi necessariamente per un approccio multidisciplinare che punti alla costruzione di una “leadership di ricerca diffusa” tra i diversi professionisti direttamente coinvolti nella pratica clinica.

La finalità è che, sotto la supervisione di referenti scientifici con competenze avanzate nella metodologia della ricerca, infermieri, ostetriche e altri professionisti della salute possano essere coinvolti direttamente negli studi apprendendo sul campo (e non solo) le competenze utili alla costruzione di una rete aziendale di Referenti della ricerca.

