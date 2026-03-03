Indagini sui sei minuti da chiarire nella morte del bimbo di 5 mesi

Proseguono gli accertamenti della Procura di Torino sulla morte del bambino di cinque mesi caduto in casa a Pessione, nel Torinese. Al centro dell’inchiesta ci sarebbe un intervallo di circa sei minuti tra il momento della caduta e la richiesta di aiuto, un lasso di tempo che gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione.

Secondo quanto emerso finora, il piccolo sarebbe precipitato dalle scale mentre si trovava in braccio alla madre. Dopo l’impatto, il neonato è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Nonostante le cure, il bambino è deceduto nei giorni successivi.

L’indagine è stata aperta per omicidio colposo, un passaggio tecnico necessario per consentire gli approfondimenti medico-legali, a partire dall’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso e la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno verificando orari, testimonianze e comunicazioni per ricostruire con esattezza la sequenza dei fatti e comprendere cosa sia avvenuto in quei minuti considerati cruciali.

