Penne integrali in crema di zucchine: salutari e nutrienti

Eccovi un primo piatto ricco di sapore, sfizioso ed invitante, perfetto per ogni occasione.

Ingredienti :

380gr. di penne integrali

400gr. di zucchine

80gr. di grana grattugiato

120gr. di dadini di Speck

1/2 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di prezzemolo grattugiato

3 foglie di basilico

Olio evo, sale, pepe.

Dorare i dadini di Speck in padella, tenere da parte.

Lavare e tagliare a metà le zucchine, scavare un poco la polpa e lessare al dente in acqua salata. Raffreddare e conservare l’acqua di cottura nella quale cuocerete poi la pasta.

Frullare grossolanamente le zucchine con olio, aglio, prezzemolo, basilico, grana, sale e pepe. Cuocere la pasta, unire lo speck alla crema di zucchine e servire subito. Se risultasse poco cremosa, aggiungere un mestolino d’acqua di cottura.

Buon appetito.

Paperitapatty

IL TORINESE