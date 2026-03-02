Il 250° anniversario di Fondazione OMI

Coro di Santa Pelagia, via San Massimo 21 – Torino

Torino, 02/05/2026. La Fondazione Opera Munifica Istruzione celebra il 250° anniversario della sua istituzione ufficiale, un traguardo che testimonia oltre due secoli e mezzo di impegno continuo al servizio dell’educazione, della solidarietà e della crescita culturale delle persone e della comunità.

Fondata ufficialmente nel marzo 1776 con il riconoscimento della Regia Patente che istituiva l’“Opera della Mendicità Istruita”, la Fondazione OMI nasce con l’obiettivo di soccorrere e istruire i più fragili, offrendo strumenti concreti di emancipazione sociale attraverso l’educazione. Già nel 1789, con l’apertura della “Scuola di carità” – tra le prime scuole elementari gratuite in Piemonte e in Italia – l’Opera si affermò come un punto di riferimento fondamentale nella storia dell’istruzione italiana, accogliendo migliaia di bambini e bambine e accompagnandoli in percorsi educativi e professionali.

Oggi, divenuta Ente Filantropico ETS dal 2024, la Fondazione OMI prosegue la propria missione reinterpretando i valori originari alla luce delle sfide contemporanee. Con sede nello storico complesso che comprende la Chiesa di Santa Pelagia e il Convento delle monache agostiniane a Torino, la Fondazione promuove attività educative, culturali e sociali rivolte all’infanzia, ai giovani e agli adulti, contribuendo alla costruzione di comunità inclusive e alla valorizzazione del patrimonio come bene comune.

“Celebrare 250 anni – dichiara Maria Cristina Bonansea, Presidente Fondazione OMI – significa onorare una storia che ha saputo attraversare epoche, trasformazioni sociali e culturali, mantenendo intatta la propria vocazione: mettere al centro le persone e il valore dell’educazione come motore di crescita individuale e collettiva. Questo anniversario rappresenta non solo un momento di memoria, ma soprattutto un’occasione per rinnovare il nostro impegno verso il futuro”.

Per questo importante anniversario, la Fondazione OMI presenta un programma di eventi che si svilupperà nel corso del 2026, articolato in iniziative culturali, incontri pubblici, aperture straordinarie, attività educative e momenti di approfondimento storico.

Il calendario includerà conferenze, visite guidate agli spazi storici della Fondazione, eventi artistici e progetti dedicati alla cittadinanza, con l’obiettivo di condividere con la comunità il patrimonio materiale e immateriale costruito in 250 anni di attività.

Le celebrazioni saranno anche un’occasione per valorizzare il ruolo della Fondazione come presidio culturale e sociale, impegnato nella promozione di attività gratuite e accessibili, sostenute da un modello che integra la cura e la valorizzazione del patrimonio immobiliare con la realizzazione di iniziative di utilità sociale.

In particolare, sono stati annunciati i primi due appuntamenti, entrambi gratuiti con ingresso su prenotazione, in programma per il mese di marzo che segna l’inizio di un anno intero di iniziative, pensate per celebrare il 250° Anniversario.

Giovedì 5 marzo – Ore 21,00 | Coro di Santa Pelagia, via San Massimo 21

“Le Radici nel Futuro – Opera Munifica Istruzione: 250 anni di storie”, con Davide “Boosta” Dileo e Gianluca Favetto, ideazione di Pierumberto Ferrero.

Lo spettacolo inaugura le celebrazioni per il 250° anniversario della Fondazione OMI. E intreccia musica e narrazione in un racconto che attraversa due secoli e mezzo di educazione, impegno e visione. La voce di Favetto e le sonorità di Boosta accompagnano il pubblico in un viaggio tra memoria e contemporaneità, esplorando i valori fondanti dell’Opera: istruzione, educazione e formazione. Tra riferimenti storici, letterari e civili, emerge una riflessione attuale sul significato dell’educare oggi.

Un’esperienza immersiva che celebra il passato e rilancia il ruolo dell’educazione come motore di crescita e futuro (comunicato stampa in allegato).

Mercoledì 11 marzo – Ore 18,00 | Sala Gymnasium, via Giolitti 35

Incontro con Massimo Recalcati per CRESCERE

Come accompagnare oggi la crescita degli adolescenti e quale significato assume l’insegnare in un tempo di cambiamento continuo? L’11 marzo a Torino, lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati terrà uno speech dedicato ai temi dell’educazione contemporanea e al suo ultimo libro Che cosa significa insegnare. L’incontro, inserito nel ciclo “Crescere – dalla Beta alla Zeta”, è promosso dall’Associazione Forme in Bilico APS con il sostegno della Fondazione OMI e in collaborazione con il Comune di Torino.

Un appuntamento rivolto a genitori, insegnanti ed educatori per riflettere su adolescenza, ruolo adulto, sviluppo emotivo e nuovi modelli educativi.

Il 250° anniversario rappresenta dunque una tappa significativa nella storia della Fondazione OMI: un ponte tra passato e futuro, che conferma la centralità dell’educazione, della cultura e della solidarietà come pilastri per lo sviluppo di una società più equa e consapevole.

