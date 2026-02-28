Arte e letteratura si incontrano alla Gam

Domenica 1° marzo dalle 14:30 alle 17:00 un pomeriggio tra libri, silenzio e bellezza

GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino

Via Magenta, 31

Un Reading Party pensato per chi ama i libri, l’arte e i luoghi che sanno accogliere il pensiero.

Il museo come luogo di sosta, ascolto e connessione. Domenica 1° marzo, dalle 14:30 alle 17:00, la GAM di Torino apre le sue porte a un’esperienza culturale inedita: un Reading Party che trasforma le sale espositive in uno spazio di lettura silenziosa, condivisione e incontro tra persone.

Un pomeriggio fuori dal tempo, tra opere e parole

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Dipartimento Educazione GAM, Libri Sottolineati e Compagne di Banco, realtà accomunate dalla convinzione che leggere insieme – anche in silenzio – sia un atto profondamente umano e collettivo. L’appuntamento si inserisce nel contesto della mostra NOTTI. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni, che fa da scenografia ideale a un pomeriggio in cui il tempo rallenta e il museo si abita in modo diverso.

Circondati dalle collezioni che spaziano dall’Ottocento al Novecento fino al contemporaneo, i partecipanti potranno immergersi in due sessioni di lettura silenziosa da trenta minuti ciascuna, con il proprio libro, in uno dei contesti più suggestivi dell’arte italiana.

Il programma: leggere, incontrare, condividere

Un Reading Party pensato per chi ama i libri, l’arte e i luoghi che sanno accogliere il pensiero:

Leggi – porta il tuo libro e immergiti in due sessioni di lettura silenziosa da 30 minuti.

Socializza – incontra altri appassionati e crea connessioni autentiche con conversazioni one-to-one.

Condividi – scambia idee, titoli e consigli nella sessione di gruppo

La prima fase di lettura si svolgerà nelle sale espositive, circondati dalle opere esposte; le restanti fasi si terranno nell’Area Education. Al termine del Reading Party i partecipanti avranno accesso alla collezione permanente e alla mostra.

“Not A Book Club”: un format che viene da lontano

È Libri Sottolineati ad aver importato in Italia il format dei Reading Party nati negli Stati Uniti, portando in vita una pratica che trasforma la lettura solitaria in esperienza collettiva. Per questa edizione, Libri Sottolineati ha scelto la GAM come cornice straordinaria e ha costruito l’evento insieme a Compagne di Banco, dando vita a un pomeriggio che unisce la forza della cultura visiva a quella della parola scritta.

Costo: 10€

Biglietti: A QUESTO LINK

Organizzatori: Dipartimento Educazione GAM, Reading Rhythms, Libri Sottolineati, Compagne di Banco

Cosa portare: il proprio libro preferito

Per ulteriori informazioni:

+39 376 242 4472 Antonio Roberto

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE