Quelle buche rattoppate sono un segnale positivo

Nei giorni scorsi il professor Pier Franco Quaglieni , sulle pagine de Il Torinese, aveva rivolto una lettera aperta al sindaco Stefano Lo Russo per denunciare lo stato di degrado della pavimentazione di piazza Cavour / via Calandra. In particolare, l’attenzione era stata posta sulle numerose buche presenti, diventate ormai un pericolo concreto per i pedoni, soprattutto per anziani e persone con difficoltà motorie.

Un richiamo civile privo di polemiche sterili. Un invito all’amministrazione a intervenire per ripristinare condizioni minime di sicurezza e decoro in una delle piazze più belle della città.

L’intervento del Comune non si è fatto attendere. Nei giorni successivi alla pubblicazione dell’articolo, le buche sono state rattoppate e la pavimentazione sistemata nei punti più critici. Un’azione circoscritta, certo, ma significativa. Perché dimostra capacità di ascolto rispetto alle segnalazioni, anche della stampa.

La cura dello spazio pubblico, la sicurezza dei cittadini, la prontezza nel recepire suggerimenti costruttivi sono indicatori concreti di attenzione da parte dell’amministrazione pubblica.

