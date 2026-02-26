Torino: studenti aggrediti e accoltellati in pieno giorno, la polizia arresta due ragazzi

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani cittadini egiziani gravemente indiziati di una violenta aggressione, consumata nel primo pomeriggio in una zona frequentata da studenti. L’indagine della Squadra Mobile della Questura di Torino sulla rapina avvenuta lo scorso 29 novembre nei pressi del Ponte Balbis, si è conclusa con tre misure cautelari in carcere.

Intorno alle ore 14, due fratelli, studenti universitari a Torino, furono avvicinati da un gruppo di giovani che dopo aver spruzzato dello spray al peperoncino per accecare e disorientare le vittime, le aggredirono fisicamente, colpendole anche con un’arma da taglio e sottraendo loro le collane in oro.

I due giovani, feriti nel corso della colluttazione, furono immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale con lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

L’attività investigativa della Sezione “Falchi” ha consentito di identificare i responsabili.

Nei loro confronti è stata emessa una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, eseguita a carico di due cittadini egiziani. Il terzo soggetto – irregolare sul T.N. – nei giorni scorsi è stato espulso coattivamente dall’Italia.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti: pistole a salve prive del tappo rosso, spray al peperoncino, coltelli e capi di abbigliamento con tracce ematiche, ritenuti riconducibili all’episodio.

