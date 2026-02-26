Che peccato! La Juve vince ma saluta l’Europa

Nei playoff di UEFA Champions League la Juventus vince ma saluta l’Europa. Allo Stadium finisce 3-2 contro il Galatasaray dopo i tempi supplementari: un successo generoso ma insufficiente per ribaltare il pesante 5-2 dell’andata in favore dei turchi.

I bianconeri partono con coraggio e trovano il vantaggio nel primo tempo grazie a un rigore trasformato da Locatelli. L’inerzia sembra cambiare, ma a inizio ripresa l’espulsione di Kelly complica i piani della squadra italiana. Nonostante l’inferiorità numerica, la Juve non si arrende e trova il raddoppio con Gatti, alimentando le speranze di rimonta.

Il 3-0 firmato da McKennie fa sognare lo Stadium, ma la fatica si fa sentire e nei supplementari emerge la maggiore lucidità del Galatasaray. Prima Osimhen accorcia le distanze, poi Baris Alper segna il gol che vale la qualificazione.

La Juventus esce tra gli applausi per carattere e determinazione, ma è il Galatasaray a festeggiare il passaggio del turno.

Enzo Grassano

IL TORINESE