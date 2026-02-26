Grandi novità per il circuito Nordovest Mtb

Ha avuto un grande successo la campagna di adesione al circuito Nordovest Mtb, che raggruppa le principali classiche di Piemonte, Liguria e Lombardia. Sono centinaia coloro che hanno approfittato delle quote associative. Ciò non significa che le porte siano chiuse a tutti gli altri, solo che bisognerà iscriversi alle singole prove del circuito, che si conferma un autentico riferimento per l’intero panorama italiano.

Il via al circuito è ormai imminente perché a metà marzo si partirà alla grande, prima con la GF Moncrivilla di Villareggia (TO) del 15 marzo, poi con la GF Muretto di Alassio (SV). Ad aprile, in coincidenza con la festività di Liberazione, appuntamento con una classicissima come la Marathon dell’Appennino a Casella (GE), a maggio arriva la GF Musiné di Casellette (TO) del 17. Il 28 giugno un’altra grande classica dalla lunga storia come La Via dei Saraceni a Sauze d’Oulx (TO). Infine chiusura il 20 settembre per la Gran Paradiso0 Bike di Cogne (AO).

E’ tutto? No, c’è una grande novità. I titolari del circuito hanno infatti stipulato un accordo che permette a tutti gli abbonati di partecipare ad altre due classiche del calendario italiano pagando una quota fortemente scontata. Si tratta della Lake Como Bike Marathon del 6 giugno e della Monterosa Bike che si svolgerà a Brusson (AO) il prossimo 19 luglio. Un’ulteriore aggiunta per tutti i partecipanti al circuito, due occasioni per mettersi ulteriormente alla prova scoprendo due bellissimi angoli del nostro Settentrione. Non resta che allenarsi, perché tra poco si comincia…

Per informazioni: https://www.nordovestmtb.it/

