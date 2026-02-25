Breve storia di Torino



1 Le origini di Torino: prima e dopo Augusta Taurinorum

2 Torino tra i barbari

3 Verso nuovi orizzonti: Torino postcarolingia

4 Verso nuovi orizzonti: Torino e l’élite urbana del Duecento

5 Breve storia dei Savoia, signori torinesi

6 Torino Capitale

7 La Torino di Napoleone

8 Torino al tempo del Risorgimento

9 Le guerre, il Fascismo, la crisi di una ex capitale

10 Torino oggi? Riflessioni su una capitale industriale tra successo e crisi

“Torino è una città che invita al rigore, alla linearità, allo stile. Invita alla logica, e attraverso la logica apre alla follia”. Queste le parole del grande intellettuale Italo Calvino, forse un po’ di parte, certo, ma non per questo meno veritiere.

Così abituati a guardare lontano, intenti ad indagare il mondo oltre i confini visibili, perennemente alla ricerca di “qualcos’altro” in un “laggiù” di labile definizione, spesso diamo per scontato ciò che ci circonda, e talvolta nemmeno ci impegniamo a conoscere i luoghi a noi più vicini.

Rifletto spesso su tale tematica con i miei studenti a scuola, approfittando delle potenzialità della materia che insegno; quando chiedo ai ragazzi di raccontarmi una loro esperienza riguardo a mostre d’arte, musei o luoghi culturalmente conosciuti, mi rendo conto di quanto poco conoscano il territorio in cui vivono, è più probabile infatti che essi si siano ritrovati per le strade di qualche capitale straniera e non di aver visitato Palazzo Madama, Palazzo Reale, un qualunque museo torinese di arte contemporanea o qualche luogo cittadino che proprio nulla ha da invidiare all’ “esotico” estero.

Non ne faccio loro una colpa, anche io tendo spesso a “incappare” nel medesimo errore, protesa verso il desiderio di prendere aerei e partire, corro per prima il rischio di tralasciare interessanti occasioni di visita di esposizioni d’arte di artisti che magari apprezzo particolarmente e che si svolgono proprio a Torino.



È secondo quest’ottica che ho deciso di scrivere tale serie di articoli dedicati alla capitale sabauda, per riscoprire e tentare di approfondire la storia e le vicissitudini di quella che è la mia città natale, la stessa che mi pare così lontana anche se abito nei suoi vicinissimi confini, che talvolta mi ha stancato, che non sempre mi ha accolto o confortato, della quale spesso mi sono dimenticata, ma a cui rimango indissolubilmente affezionata.

Torino è così, una città antica che accetta le sfide della globalizzazione e della multiculturalità, attenta alla qualità ambientale, dove da sempre il saper fare si accompagna al saper pensare, è localitàforte delle proprie radici eppure pronta a fronteggiare le numerose riqualificazioni urbane che nei secoli si sono succedute, invasive e necessarie, le medesime che ora stabiliscono l’aspetto multiforme di quella che è stata la prima capitale d’Italia.

Nel capoluogo popoli, culture, tradizioni e differenti consuetudini si sono stratificate nel tempo, a partire dagli usi e costumi degli antichi romani, fino ai cittadini odierni, autoctoni, migranti e tutte quelle etnie in equilibrio tra il mantenere le proprie usanze e l’imparare il dialetto locale.

La storia di Torino è qualcosa di tangibile, passeggiando per le vie della città infatti ci si imbatte continuamente in testimonianze del passato: le Porte Palatine, gli edifici di Italia 61, le palazzine barocche e le ville liberty, le chiese ed i monumenti, tutti tasselli di un’unica grande vicenda che comincia più di duemila anni fa, ai tempi di un piccolo insediamento chiamato Taurasia, distrutto da Annibale nel 218 a.C.

La nascita e lo sviluppo della città sono indissolubilmente legati alla posizione geografica che essa occupa: Torino sorge sulla sponda occidentale del Po, nella regione chiamata “Pedemontium” ossia “la terra ai piedi delle montagne”, uno strategico crocevia assai significativo per i commerci, sia via terra che via acqua. Fin dai tempi antichi eserciti, mercanti e pellegrini erano costretti ad attraversare il fiume in quel preciso punto geografico, laddove sorgeva il piccolo villaggio Taurasia. Nei secoli sono molti coloro che ambiscono al controllo dello stabilimento, rilevante scalo tattico e commerciale, nonché snodo significativo posto sulla via che collega il Sud della Francia e il Nord dell’Italia.

Tutt’ora Torino sorge lungo la principale articolazione stradale e ferroviaria dell’area alpina, su un percorso che da sempre è ritenuto di considerevole importanza, da qui infatti sono passati, secondo gli studiosi, dapprima Annibale, nella sua marcia verso Roma e successivamente, nel 773, l’esercito di Carlo Magno, durante la calata in Italia.

Il tempo conferma la centralità della posizione strategica dell’antica Augusta Taurinorum, abbracciata dai fiumi e protetta dal duplice ruolo delle montagne, da una parte le Alpi, dall’altra i Colli del Monferrato, che sia mettono in comunicazione la città con i comuni limitrofi, sia fungono da barriera protettiva naturale; gli stessi Savoia, i “custodi dell’Italia” approfitteranno dell’ubicazione dell’urbe per gestire i propri poteri.

La natura dunque favorisce la nascita di un insediamento destinato ad ingrandirsi nei secoli, ma se da subito le condizioni di vita paiono favorevoli per la cittadinanza, sarà necessario attendere diversi secoli prima che la Storia si accorga della bella Torino, relegata per tempo immemore alla condizione di cittadina di provincia, adombrata dalle limitrofe Asti e Vercelli, infatti solo verso la fine del Cinquecento, grazie ai Savoia che qui sposteranno la propria corte, al capoluogo viene riconosciuto peso politico e comincia a brillare di luce propria.

Ma andiamo per ordine, poiché assai remote sono le origini della nostra città; l’area appare abitata fin dall’epoca tardo paleozoica, come testimoniano i numerosi ritrovamenti di utensili in pietra.

All’epoca la regione doveva essere ricoperta di foreste e acquitrini, tuttavia già i coltivatori dell’età neolitica erano intervenuti a favore di una repentina trasformazione del paesaggio, processo che continueràattraverso diverse azioni di bonifica dall’età medievale fino all’etàmoderna.

I primi abitanti del Piemonte sono i Celto-Liguri, gruppi migranti celtici che mentre si spostano verso il Nord della Penisola si fondono con alcune tribù liguri già presenti sul territorio.

Si tratta di popolazioni dedite all’agricoltura, con un livello di organizzazione politica e culturale non molto sviluppata, vivono sparsi per le radure tra le foreste, coltivano segale e granaglie e allevano pecore e maiali. Nello specifico sono gli Insubri e i Taurini ad occupare le sponde del fiume Po.

Come è noto, il destino di Torino risulta legato –almeno a livello di nomenclatura- ai Taurini, da cui deriva l’appellativo “Augusta Taurinorum”, dall’animale totemico attribuito alla tribù, ossia il “taurus”, -che tutt’oggi rimane simbolo indiscusso della moderna cittàpiemontese-.

Ben poco sappiamo di tale popolazione, se non che compare negli annali nel 218 a.C., quando tenta invano di fermare la discesa di Annibale, per poi entrare a far parte delle tribù inglobate nella sfera culturale e politica di Roma che, a partire dalla metà del II secolo a.C., colonizza la zona subalpina nordoccidentale per aprirsi una piùfacile via verso la Gallia.

Lo spirito decisamente concreto e pratico dei romani fa sì che le cittàfondate nel territorio piemontese rispondessero a precise funzioni: si tratta di avamposti militari e centri di governo che favoriscono il controllo e la comunicazione lungo il tragitto verso le Alpi.



Tra questi insediamenti spicca per importanza Augusta Taurinorum.

Le leggende prendono il sopravvento sulle sporadiche fonti accreditate riguardanti le origini di Torino, se diverse sono le versioni fantasiose legate alla fondazione del capoluogo, dall’altra sono poche e controverse le notizie degli studiosi dedicate a tale argomentazione.

Lo stesso appellativo apre a diverse ipotesi interpretative: secondo alcuni “Iulia Augusta Taurinorum” viene fondata da Giulio Cesare durante le sue campagne militari in Gallia, secondo altri invece il nome della cittadina si rifà all’imperatore Ottaviano, meglio noto con l’appellativo di Augusto.

Vi è poi la versione di una duplice fondazione, suggerita da diversi studi del terreno, dai quali si denota una lavorazione dei campi limitrofi alla città che suggerisce una edificazione svoltasi in momenti differenti.

Quel che invece è noto riguarda la trasformazione del villaggio tribale prima in colonia militare poi in “civitas”, ossia una città con una propria struttura amministrativa ben definita; all’incirca nello stesso periodo viene fondata “Augusta Pretoria”, l’odierna Aosta, con lo scopo di assicurare il dominio romano sulla vallata circostante e sui valichi del Grande e del Piccolo San Bernardo.

Dalle fonti tuttavia si evince che l’edificazione effettiva di Augusta Taurinorum avviene nel corso del I secolo a.C.; i lavori di costruzione seguono lo schema prefissato dalla tradizione romana e la colonia si struttura secondo una griglia rettangolare circondata da una cinta muraria di circa 2,5 km.

Lo spazio interno è diviso da due strade principali, il Cardo e il Decumano – le attuali via Garibaldi e via San Tommaso -, rimane invece incerta l’ubicazione del foro, anche se probabilmente doveva occupare l’attuale zona in cui oggi si trova il municipio. All’interno delle mura, le strade secondarie suddividono lo spazio urbano in “insulae”, isolati residenziali dotati di fognature sotterranee e pavimentazioni regolari e ordinate.

La nuova colonia viene inoltre dotata di un acquedotto per la fornitura idrica, bagni pubblici, templi e un teatro, le cui fondamenta sono ancora visibili accanto a Palazzo Reale.

Lo schema rettilineo rimane alla base della Torino moderna e resta inevitabile punto di partenza per tutti i successivi sviluppi urbanistici eseguiti fino ai giorni nostri.

Altra questione aperta riguarda gli abitanti: molto probabilmente si tratta di immigrati provenienti direttamente da Roma o veterani dell’esercito, solo in una minoranza potevano discendere direttamente dalla tribù dei Taurini.

L’importanza della colonia rimane relegata al transito stradale e alla riscossione dei pedaggi; essa tuttavia è indicata nei documenti dell’epoca come snodo primario all’interno della grande rete di comunicazione costruita dai Romani per agevolare il transito di merci, truppe e messaggeri imperiali in tutta l‘Italia settentrionale.

La situazione muta bruscamente nel III secolo a.C., quando la guerra civile, la recessione economica e le incursioni barbariche minano l’esistenza stessa di Roma. La crisi colpisce tutto l’Impero, ma sono proprio le colonie sorte lungo le rive del Po che devono fronteggiare in prima linea gli invasori germanici.

Augusta Taurinorum rimane per molto tempo, come le altre province, in una situazione instabile, preda del vuoto di potere dovuto al crollo delle istituzioni governative e politiche romane fino all’emergere di una nuova autorità: il vescovo, simbolo della Chiesa Cristiana. Per i secoli a venire è questa la figura essenziale a cui tutta la comunità si rivolge e sulle cui spalle pesa il gravoso compito di organizzare la nuova vita cittadina all’alba dell’avvento del Cristianesimo.

Non si sa molto riguardo alla diffusione della nuova religione in Piemonte, la tradizione si sofferma sull’avvento del culto dei tre martiri (Ottavio, Avventore, Solutore), particolarmente apprezzato proprio a Torino, cerimoniale religioso surclassato poi dall’adorazione di Giovanni Battista.

Scarse sono le notizie a proposito del primo vescovo di Torino, probabilmente un certo Massimo, pupillo di Eusebio e forse anche di Ambrogio, arcivescovo di Milano. Massimo era un buon imprenditore edile, a lui infatti si deve l’edificazione del primo edificio ecclesiastico locale, una chiesa probabilmente dedicata al Salvatore, ubicata dove ora sorge il Duomo. Attraverso l’architettura egli ritiene di esorcizzare i demoni pagani che albergano tra le rovine dell’antica città romana, costruendo chiese e santuari laddove sorgevano gli antichi templi dedicati agli dei. Inoltre egli riveste la figura del principe-vescovo, così come i suoi contemporanei Ambrogio di Milano, Agostino d’Ippona e Gregorio di Tours. La sua figura austera, severa e forte si fa punto di riferimento per i suoi successori, i quali come lui si adoperano per difendere la città dai barbari, dare asilo ai profughi e riscattare i prigionieri.

Decisamente interessanti sono i sermoni redatti da Massimo, grazie ai quali ci è possibile immaginare come doveva essere la lontana societàtorinese agli albori della diffusione del Cristianesimo.

All’interno dei testi spiccano le critiche feroci mosse dal vescovo nei confronti dei cittadini, costantemente invitati al pentimento, ad allontanarsi dai beni materiali, sovente accusati di pigrizia e venalità: della prima comunità torinese ne esce un quadro tutt’altro che edificante.

Eppure tali sono le origini di Torino.

Affondiamo le nostre arcaiche radici in una turbolenta cittadinanza ancora legata ai vecchi culti, che tuttavia con fatica e forza si è poi evoluta fino ai giorni nostri, passando per le guerre contro i barbari, la dominazione sabauda fino a Napoleone e oltre.

Complessa e stimolante è la vicenda di Torino e questo è solo l’inizio.

Alessia Cagnotto

