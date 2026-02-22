Rapinano anziana, arrestati dalla polizia

La Polizia di Stato ha arrestato a Rivoli (TO) due cittadini marocchini, di 29 e 39 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata ai danni di una persona anziana.

Durante un servizio volto al contrasto di furti e rapine commessi in prossimità delle aree mercatali in danno di persone anziane, gli agenti della Squadra Mobile notavano due soggetti aggirarsi con fare sospetto nei pressi di Piazza Cavallero, area mercatale di Rivoli.

I due uomini apparentemente cercavano di approcciare persone anziane per vendere vari prodotti contenuti all’interno di due borse che avevano al seguito.

In particolare, l’attenzione dei due è stata attirata da un’anziana signora che, dopo aver terminato i suoi acquisti si incamminava verso l’auto parcheggiata in Via Borgeisa. Qui è stata avvicinata da uno dei due che le proponeva con insistenza dei prodotti in vendita, impedendole, al contempo, di chiudere lo sportello dell’auto. La donna riusciva in un primo momento a divincolarsi, ma i due non si arrendevano e, mentre uno ritornava ad importunarla, l’altro, approfittando della situazione, apriva la portiera lato passeggero e si impossessava della borsa.

Nonostante il tentativo di fuga, una pattuglia della Squadra Mobile bloccava i due uomini recuperando la borsa contenente vari documenti, un cellulare e la somma di 485 € in contanti. Il tutto veniva restituito alla proprietaria.

