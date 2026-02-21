Marrone (FdI): “Tubercolosi al Neruda? Preoccupante”

“ANTAGONISTI LEGATI AD ASKATASUNA TENGONO IMMIGRATI IN PRECARIETÀ IGIENICA. SGOMBERO.”

“Da emergenza di ordine pubblico Askatasuna diventa emergenza sanitaria, continuando a tenere decine di immigrati in condizioni di sfruttamento e precarietà igienica, con l’intollerabile inerzia, se non accondiscendenza, delle politiche sociali del Comune di Torino, anche lì proprietario della palazzina occupata e quindi responsabile di cosa vi accade dentro.

Quell’occupazione va chiusa nell’interesse delle persone che vi abitano, per farle seguire dal welfare istituzionale e non dall’anti-Stato degli antagonisti, il cui presunto impegno sociale ci regala solo focolai di malattie contagiose” lo dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone, dopo che l’Asl ha rilevato un nuovo focolaio all’interno del Neruda Occupato.

IL TORINESE