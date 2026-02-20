Torino, Usic: “Carabinieri salvano uomo in arresto cardiaco”

“FORMAZIONE BLSD STRUMENTO ESSENZIALE”

“Nel primo pomeriggio del 17 febbraio 2026, nei pressi della stazione ferroviaria di Torino Lingotto, i Carabinieri impegnati in un servizio congiunto con personale GTT sono intervenuti tempestivamente per soccorrere un uomo colto da improvviso arresto cardiaco mentre attendeva l’autobus.

I militari, notata la gravità della situazione, hanno agito con prontezza e perfetto coordinamento: uno ha avviato immediatamente il massaggio cardiaco, un altro ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112, mentre il terzo ha recuperato il defibrillatore semiautomatico presente in stazione, riuscendo contestualmente a individuare due medici che si trovavano nello scalo ferroviario.

L’utilizzo tempestivo del DAE, unitamente alla continuità delle manovre di rianimazione, ha consentito di ripristinare il battito cardiaco prima dell’arrivo dei sanitari del 118. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo aveva già ripreso a respirare autonomamente ed è stato successivamente trasportato d’urgenza in ospedale dopo la stabilizzazione.

Questo episodio dimostra quanto la formazione tecnica rappresenti un valore aggiunto fondamentale per il personale dell’Arma. Per tale ragione riteniamo necessario potenziare ulteriormente l’offerta formativa, certificando attraverso il Centro di Formazione BLSD dell’Arma il maggior numero possibile di militari. Ogni Carabiniere deve essere messo nelle condizioni di poter intervenire efficacemente per salvare una vita umana. La preparazione tecnica, unita alla presenza capillare sul territorio, rende l’Arma dei Carabinieri un presidio insostituibile non solo per la sicurezza, ma anche per la tutela della salute della collettività”.

Così, in una nota, Leonardo Silvestri, Segretario Generale Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

