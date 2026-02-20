“365 Oscar Mondadori”… quando i libri si pagavano ancora in “lire”

Al “Circolo dei lettori” di Torino, si presentano, in un gradevolissimo “libro illustrato”, sessant’anni di storia della grande editoria italiana

Lunedì 23 febbraio, ore 18,30

Che nostalgia! Quanti anni sono passati. Ero ancora un ragazzotto, un abbastanza studioso “pivello” (o “pischello” direbbero a Roma) e frequentavo a Torino il mitico “Istituto Rosmini” – oggi sede del “Corso di Laurea in Infermieristica” dell’Università subalpina – sito nell’omonima via dedicata al sacerdote – filosofo (“beatificato” da Papa Benedetto XVI nel 2007) roveretano. Andavo bene a scuola, benissimo a tirar di palla nel cortile affacciato alla via Nizza e avevo un sogno: crearmi in un angolo dell’alloggetto in cui vivevo con mamma e papà al civico 17 della vicina via Bidone, una mia piccola casalinga “biblioteca”. Già, amavo tanto leggere. Ma i soldini che circolavano in casa non arrivavano quasi mai a soddisfare quel tanto di “superfluo” che andasse oltre il necessario tran tran del vivere quotidiano. Fu per me, quindi, una grandissima gioia, scoprire un bel giorno nella vetrina della solita “Cartolibreria” vicina a casa, in via Saluzzo, l’uscita di piccoli “grandi” libri a prezzi (con qualche mio personale sacrificio) finalmente abbordabili. Correva l’anno 1965. Circolavano ancora le lire (l’“euro” era lontano) o, al più, i “gettoni telefonici” usati, oltre che nelle cabine (quelle tante che ancora oggi resistono inutilmente!) per chi ancora non disponeva della comodità di un telefono casa, come equivalenti delle monete di piccolo taglio e di piccolo valore. Ebbene, quei libri tanto desiderati e “assaporati” , naso incollato a quella vetrina da sogno (come un bimbo goloso di fronte agli irresistibili dolci di una “signora” pasticceria) costavano, allora, la cifra “da non crederci” di 350 lire (a fronte del costo medio che si aggirava, in quegli anni, per le opere di Narrativa intorno alle 1800 lire), l’equivalente di un biglietto per il cinema. Sconvolgente!

Ma che libri erano mai? Erano i primi nati della celebre Collana “Oscar Mondadori”, prima Collana italiana di “libri tascabili” (o “libri – transistor”, slogan coniato dal poeta Vittorio Sereni, che alla Collana lavorava con Alberto Mondadori, figlio del grande Arnoldo) venduti, per la prima volta in Italia anche nelle edicole.

L’abbiamo detto, correva l’“Anno Domini” 1965. E oggi, in occasione del 60° anniversario di quella “benedetta invenzione”, la “Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori” presenta a Torino al “Circolo dei lettori e delle lettrici” (via Bogino, 9) “365 Oscar Mondadori”, il secondo annuario della Collana “365”, a cura di Arianna Gorletta (dal 2015 impegnata nell’“heritage” della “Fondazione”) e Livia Satriano (responsabile della pagina “Instagram” libribelli_books, seguita da oltre 43mila utenti).

L’appuntamento, in programma lunedì 23 febbraio (ore 18,30), si inserisce in “Dialogo aperto”, la Stagione 2025/2026 della “Fondazione Circolo dei lettori”.

Dopo il successo di “365 Telegrammi”, “365 Oscar Mondadori” intende celebrare la storia della collana che ha, davvero, rivoluzionato l’editoria italiana, proponendo una selezione di 365 copertine a colori tratte dai 13.431 titoli pubblicati tra il 1965 e il 2025.

Ogni copertina racconta non solo i bestseller e i grandi illustratori come l’alassino Ferenc Pintér o il milanese (“Uomo del cerchio”) Carlo Jacono o l’olandese Karel Thole, ma anche “le trasformazioni della grafica, del gusto e del costume dell’Italia negli ultimi sessant’anni”.

Ma, attenzione!, “365 Oscar Mondadori” non è solo un libro da leggere, ma un vero e proprio “catalogo storico illustrato”, il primo della storia, con l’elenco alfabetico completo di tutti i titoli “Oscar” pubblicati dal debutto della collana, il 27 aprile 1965, con “Addio alle armi” di Ernest Hemingway al prezzo di 350 lire (stampato in 60mila copie, tutte esaurite il giorno stesso dell’uscita), per arrivare alle “uniform edition” firmate da “graphic designer” di fama internazionale come l’irlandese Jack Smyth per Italo Calvino o alle copertine “anonime”, non firmate e prive di autore, e a quelle “rare”, subito sostituite o andate fuori catalogo.

A completare l’opera, 52 pagine di curiosità, aneddoti e numeri sulla storia dei “libri-transistor” che, fin dalla nascita, si rinnovano ogni settimana e durano tutta la vita. Ad esempio, come ci racconta il libro, sono 288 gli “Oscar” che contengono nel titolo la parola “amore” e 171 quelli con “guerra”; 121 é invece il numero dei romanzi dell’autrice più rappresentata negli “Oscar”: l’ineguagliabile Agatha Christie che batte Georges Simenon (83) e Italo Calvino (61). Fra i titoli “leader” di mercato, nel corso degli anni e delle varie “sottocollane”: “Un amore” di Dino Buzzati, con 400mila copie vendute, per non dire del vero long-seller, a firma di Carlo Cassola,“La ragazza di Bube”, 446.800 copie vendute in sei anni.

Un “tuffo” nel “passato”. E in un “presente” che ancora ha tanto da apprendere e restituire in fatto di emozioni.

La prefazione è a cura di Giacomo Papi (scrittore, nonché “direttore dei contenuti” di “Fondazione Mondadori”) e Livia Satriano.

Gianni Milani

Nelle foto: Cover “365 Oscar Mondadori” e cover prime edizioni di “Addio alle armi” (Ernest Hemingway) e di “Poirot e i quattro” (Agatha Christie)

