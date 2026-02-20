Osservatorio Usura, presentato il piano attività 2026

Il Consigliere Segretario Mario Salvatore Castello che presiede l’Osservatorio, in apertura ha sottolineato che la programmazione 2026 “rappresenta un impegno concreto e condiviso per proteggere il tessuto sociale ed economico della nostra regione. Investire sulla prevenzione, sulla conoscenza dei fenomeni e sulla vicinanza alle persone in difficoltà è essenziale per contrastare il rischio di cadere nelle mani dell’illegalità e per promuovere comunità più sicure e un modello di sviluppo fondato sulla trasparenza.”

Il Piano, elaborato in collaborazione con forze dell’ordine, enti del terzo settore, associazioni delle vittime, Ufficio scolastico regionale, ha quindi come obiettivo, quello di rafforzare la prevenzione, migliorare la capacità di intercettare situazioni di rischio, e promuovere percorsi di tutela e accompagnamento per cittadini e operatori economici.

Per l’anno 2026 il programma attività prevede numerose iniziative, tra cui:

– il concorso “Ragazzi in Aula” già in corso, rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di II grado ed agli Enti di formazione professionale del Piemonte giunto alla sua 23° edizione,

– “Vite a debito” ricerca che ha il cofinanziamento dall’Università Piemonte Orientale che si propone di approfondire la diffusione del fenomeno del sovraindebitamento,

– una mostra commemorativa dedicata a due figure emblematiche della lotta alla mafia: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,

– un progetto di educazione finanziaria rivolto sia ai dipendenti delle aziende private che delle amministrazioni comunali.

In collaborazione con la Guardia di Finanza, proseguono poi con regolarità le conferenze rivolte alle scuole superiori e agli Enti di formazione professionale, dedicate al tema dell’usura e alla promozione di un uso responsabile del denaro.

