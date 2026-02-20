Litiga con la cameriera e la accoltella: anziano arrestato

Diceva di sentire un cattivo odore nella stanza dell’albergo e la situazione è degenerata. Un uomo di 80 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato una cameriera all’interno dell’Hotel Galant, a Venaria Reale.

Il pensionato, ospite della struttura, ha avuto un acceso diverbio con la donna, 60 anni, intorno alle 13. La discussione è degenerata quando l’uomo ha afferrato un coltello da cucina e l’ha colpita alle braccia, provocandole ferite.

La lavoratrice è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di cinque giorni.

L’aggressore è finito agli arresti.

