La procura apre fascicolo sulla morte di un bambino di 7 anni

La Procura della Repubblica di Ivrea ha aperto un fascicolo sulla morte di un bambino di sette anni residente a Rivara, nella notte tra l’11 e il 12 febbraio. Il piccolo era affetto da una malattia congenita ed era stato operato poco prima di adenoidi la Regina Margherita. L’atto è finalizzato a verificare con precisione le cause del decesso: al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato

