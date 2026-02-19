Mamme in poesia. Quarta classificata una mamma di Torino

Silvia Accardo, con la poesia “La luce che non si spegne”

Anche quest’anno ha ottenuto un notevole successo un importante evento legato a Miss Mamma Italiana, concorso nazionale di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli e dedicato alla figura della mamma, riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con fascia Gold per le mamme dai 46 ai 55 anni e “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne”, Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva invalidante, ancora poco conosciuta e che colpisce quasi quattro milioni di donne in età fertile. Si tratta di “Mamme in poesia” , un concorso di poesie e racconti brevi a tema il Natale, che per questa settima edizione ha coinvolto 24 mamme Miss, che nei 33 anni del Concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, sfoderando la loro vena artistica e cimentandosi nella stesura di poesie e racconti brevi dedicati al Natale.

“Mamme in poesia”, evento organizzato da Te.Ma Spettacoli, con il patrocinio dell’Associazione Culturale “Le arti di Atena”, anche per questa edizione in collaborazione con “Uniquelpels alta cosmesi” si è svolto anche per questa edizione online.

Le mamme ‘Miss’ di diverse regioni italiane hanno presentato le loro poesie inviando un video presente sulla pagina Facebook di “Miss Mamma Italiana” e sul suo canale youtube. Una giuria tecnica presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti ha decretato le vincitrici, che domenica 15 febbraio scorso sono state premiate nello spazio eventi del centro commerciale “I Malatesta” di Rimini, nell’ambito di un evento condotto da Paolo Teti.

Le prime sei mamme premiate sono state: Marina Vasirani, 62 anni, libera professionista di Brescia, con la corona, il trofeo e un’opera del maestro Werther Vincenzi, per la poesia ”Il dono che non si può impacchettare”; a Ginetta Carrubba, 63 anni, insegnante di Osimo ( AN) è andato il premio speciale “Rimini i Malatesta” con la poesia “C’è Natale e Natale”; seconda classificata Ketty Miozzo, 45 anni, educatrice di asilo nido di Curtarolo (PD) con la poesia “Natale di luci e silenzi”; terza classificata Itohan Enehikhare, 48 anni, titolare di una gelateria di Canaro ( RO), con la poesia “Natale che vorrei”.

La quarta classificata è risultata la torinese Silvia Accardo, 58 anni, impiegata, con la poesia intitolata “ La luce che non si spegne”

Quinta e sesta classificata sono risultate rispettivamente Manila Mariani, 52 anni , impiegata di Loreto, in provincia di Ancona, con la poesia “È Natale” e Elisa Fontanelli, 44 anni, insegnante di scuola d’infanzia di Capannori nel Pisano con la poesia dal titolo “Il Natale per me”.

Le mamme interessate a partecipare al concorso a loro dedicato , di cui l’iscrizione è gratuita, possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 o visitare il sito www.missmammaitaliana.it o la pagina Facebook Miss Mamma Italiana.

Mara Martellotta

IL TORINESE