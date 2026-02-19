Cit Turin: rubano una bottiglia di vino, qualche euro e scappano

Furto al Bar Gef – Mille anime di un bar

Questa mattina presto Flavio Angiolillo, proprietario del bar GEF – Mille anime di un bar, e’ stato avvisato dal suo allarme di una avvenuta intrusione nel suo esercizio commerciale. E’ corso al negozio in Corso Francia 35, ma i ladri erano gia scappati (direi per fortuna). Hanno preso poco, il fondo cassa e una bottiglia di vino, un furto rapido e poco redditizio, ma i danni sono visibili: vetrina spaccata, serranda divelta.

Cosa e’ successo?

Stamane intorno alle 4 due persone sono entrate nel bar. Hanno rubato un tombino davanti ad un altro civico e lo hanno usato per spaccare il vetro e sradicare lateralmente la serranda. Hanno rubato pochi soldi dal fondo cassa e una bottiglia di vino. Il danno che hanno fatto e’ piu’ costoso di quello della merce e dei soldi che hanno rubato. Fortunatamente sono assicurato. Ho denunciato l’accaduto ai Carabinieri del Comando della Pellerina che faranno le dovute investigazioni.

Ha le telecamere di sorveglianza?

Si’, ma i ladri erano coperti e hanno fatto talmente veloce che non si e’ visto nulla, a parte che erano piccoli di statura. Ho anche l’allarme che mi ha avvertito dell’intrusione, sono corso subito.

Per lei e’ stata la prima volta?

Si’, pero’ hanno rubato nel negozio qui accanto.

Che tipo di reazione le suscita questo furto?

Amarezza e un po’ di delusione. Non c’e’ molto da fare purtroppo.

Maria La Barbera

IL TORINESE