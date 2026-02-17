Il trofeo Frecciarossa Final Eight 2026 in Regione

Il trofeo della Frecciarossa Final Eight 2026 — l’evento che da domani vedrà le otto migliori squadre di basket d’Italia sfidarsi all’Inalpi Arena di Torino — ha fatto tappa al Grattacielo Piemonte. Ad accoglierlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore regionale allo Sport, Paolo Bongioanni.

Insieme a loro, a rendere l’occasione ancora più simbolica, erano presenti il responsabile eventi di Lega Basket, le giovani atlete e i giovani atleti delle società cestistiche Reba Polisportiva, San Mauro Basket, Polisportiva Gandhi e CH4 Sporting Club con le loro famiglie, a testimonianza del legame profondo tra i grandi eventi sportivi e la base del movimento sul territorio.

L’arrivo della Coppa in Regione rappresenta il culmine di un viaggio itinerante: il Grattacielo Piemonte è infatti la 17ª tappa di un tour che ha attraversato l’intera area piemontese. Partito da Tortona, il trofeo ha toccato numerosi comuni — l’ultima sosta prima di approdare nella sede della Regione è stata Bra — con l’obiettivo di trasformare la Final Eight in un evento diffuso.

Questo percorso ha permesso di estendere l’energia della competizione oltre i quattro giorni di gare torinesi, coinvolgendo l’intero territorio regionale. Il tour ha saputo creare grande attesa e generare ricadute positive in termini economici e turistici, alimentando allo stesso tempo la passione per il basket e lo sport di base tra i cittadini di ogni provincia.

La foto ufficiale ha dato il via al conto alla rovescia finale per la manifestazione, consolidando il ruolo del Piemonte come palcoscenico ideale per competizioni di livello internazionale.

“Ospitare il trofeo della Frecciarossa Final Eight al Grattacielo Piemonte è un onore e un momento di grande valore, che abbiamo voluto condividere con i cittadini e, soprattutto, con le giovani atlete e i giovani atleti di diverse società del territorio. Inaugurare la settimana più attesa della pallacanestro italiana insieme alle nuove generazioni è la prova di quanto questi eventi sappiano ispirare chi vive lo sport ogni giorno – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Paolo Bongioanni –. Questa immagine rafforza la nostra visione: un Piemonte sede d’eccellenza, capace di attrarre grandi competizioni e trasformarle in opportunità di crescita. Investire in manifestazioni come questa significa valorizzare le competenze organizzative regionali, potenziare l’offerta turistica e generare un indotto significativo per l’intero sistema piemontese. Lo sport si conferma così un pilastro per la formazione e un legame che unisce tutti, dai piccoli cestisti alle famiglie pronte a vivere l’energia dell’arena. Torino e il Piemonte si consolidano come palcoscenici ideali per i grandi appuntamenti, grazie a infrastrutture all’avanguardia e a un’accoglienza che ci distingue. Da domani, l’emozione si sposta sul campo dell’Inalpi Arena. Che vinca il migliore e che sia una magnifica celebrazione dello sport per tutti noi”.

Il trofeo è rimasto esposto al pubblico per tutta la mattinata, offrendo a cittadini e appassionati la possibilità di ammirare da vicino la coppa che verrà alzata al cielo domenica 22 febbraio.

Per tutte le informazioni sul programma delle partite, i biglietti e gli eventi collaterali, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.legabasket.it.

IL TORINESE