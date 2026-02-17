“Il flamenco dell’Andalusia”, in scena la compagnia Assemblea Teatro

Sabato 21 febbraio prossimo, alle ore 21, il palcoscenico dell’Auditorium Franca Rame di Rivalta si riaccende con la magia ipnotica del baile andaluz  per antonomasia, ossia il flamenco, con i suoi passi, la sua musica, i suoi canti , la sua poesia.
“Il flamenco dell’Andalusia” è il titolo dello spettacolo e a interpretarlo sarà la bailadora ed attrice Manuela Carretta con i suoi musicisti della compagnia Soleàlma. Questi raffinati artisti approdano all’Auditorium Franca Rame grazie alla compagnia Assemblea Teatro che presenta il cartellone “Una sera a teatro-Adulti”.

Un incanto che si ricrea con la chitarra, le percussioni del cajon e dall’handpan,  per volare con la fantasia sotto il sole dell’Andalusia, cullati dai versi di Federico Garcia Lorca, letti dagli attori di Assemblea Teatro Cristiana Voglino e Luca Occelli.
Così all’Auditorium Franca Rame inizierà un viaggio spirituale  per l’Andalusia: “Cordova / Lontana e sola/ Puledra nera, luna grande/ e olive nella mia bisaccia […]” (Federico García Lorca, Canzone del Cavaliere)

L’Andalusia non è semplice folklore, ma una vera pelle che ti abita fin da giovane diventando molto di più di un fatto culturale, ma vero e proprio DNA.
Grazie alle parole di Federico Garcia Lorca e la danza di Manuela Carretta, si dispiega il racconto dell’Andalusia, con il sole di Cadice, il colore della gente e del vivere quotidiano, la passione d’amore, la festa in famiglia e tutte le emozioni dell’animo umano. Un viaggio nel cuore del flamenco  che  è patrimonio universale Unesco dal 2010.

Sabato 21 febbraio 2026 ore 21
Auditorium Franca Rame
Viale Cadore 133. Rivalta di Torino

Mara Martellotta

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Pompe (PD): “Proteggere i nostri ragazzi dagli alcolpops è un dovere”

Articolo Successivo

UDC risponde ad Appendino: sulla FIAT hanno dormito Sindaci  e Governo Giallorosso

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless