Più fondi per il diritto allo studio: la Regione assicura sostegno a tutti gli studenti idonei

La Regione Piemonte conferma il proprio impegno a sostegno del diritto allo studio universitario con l’approvazione di una delibera che prevede l’integrazione di 11.593.260,69 euro di risorse regionali a favore di EDISU Piemonte. Il provvedimento, insieme all’ultimo riparto delle risorse PNRR assegnate alla fine del 2025, consente di garantire la copertura completa delle borse di studio per l’anno accademico 2025/2026 a tutti gli studenti aventi diritto.

La decisione permette di includere anche gli studenti risultati idonei ma inizialmente esclusi dall’assegnazione nelle graduatorie definitive, trasformando così il diritto allo studio in una misura concretamente accessibile. Con l’approvazione del bilancio, l’ente regionale rende disponibili le risorse necessarie affinché EDISU possa procedere in tempi rapidi all’erogazione dei contributi, consolidando il sistema di sostegno agli studenti universitari sul territorio.

«Avevamo preso un impegno chiaro e lo abbiamo mantenuto: lo dimostriamo con i fatti, senza farci dettare linee e priorità da pressioni esterne. Con questa delibera confermiamo che la Regione investe sui giovani e sul merito. Garantire la borsa a tutti gli idonei significa dare un segnale forte alle famiglie e rafforzare la fiducia nelle istituzioni: chi ha talento e volontà deve poter essere libero di studiare, senza ostacoli economici. È così che costruiamo il futuro del Piemonte e della nostra Nazione» dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione.

Il provvedimento rappresenta un intervento strutturale volto a rafforzare l’accesso alla formazione universitaria e a sostenere gli studenti nel loro percorso accademico, confermando la volontà dell’amministrazione regionale di investire nella formazione come leva strategica per lo sviluppo del territorio.

IL TORINESE