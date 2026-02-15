Si è verificato il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Piemonte. Protagonista della vicenda è un uomo di 40 anni, residente nell’area torinese e affetto da una patologia grave e irreversibile.

L’uomo ha scelto di porre fine alla propria vita all’interno della sua abitazione, dopo aver completato il percorso previsto dalle procedure sanitarie. Secondo quanto comunicato dall’Asl To4, il decesso è avvenuto alla presenza di personale sanitario selezionato direttamente dal paziente e con il supporto tecnico e organizzativo fornito dall’azienda sanitaria.

Il caso rappresenta il primo episodio di suicidio medicalmente assistito registrato nella regione e si inserisce nel quadro delle procedure regolamentate per i pazienti che, in presenza di specifiche condizioni cliniche e requisiti stabiliti, scelgono di accedere a questo percorso sanitario.

IL TORINESE