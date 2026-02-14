Trapianto cuore-fegato mai eseguito prima salva giovane paziente a Torino

Per la prima volta al mondo, un giovane paziente affetto da una rarissima condizione congenita è stato salvato grazie a un trapianto combinato cuore-fegato eseguito presso l’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino.

L’intervento ha riguardato un uomo di 32 anni nato con situs viscerum inversus, una rara anomalia anatomica che comporta la disposizione “a specchio” degli organi interni rispetto alla loro normale posizione. Il paziente, originario della Campania, conviveva fin dalla nascita con una grave cardiopatia congenita che lo aveva costretto a sottoporsi a tre interventi a cuore aperto tra infanzia e adolescenza.

Nonostante gli interventi gli avessero consentito di raggiungere l’età adulta, nel tempo le complicanze cardiache avevano determinato un progressivo deterioramento epatico, evoluto in cirrosi. Nell’ultimo anno, il quadro clinico si era aggravato ulteriormente con l’insorgenza di un carcinoma epatico. Le terapie locali avevano inizialmente contenuto la malattia, ma la comparsa di un nuovo nodulo ha reso necessario un trapianto combinato di cuore e fegato, unica possibilità terapeutica.

La presenza del situs viscerum inversus rappresentava però una sfida straordinaria: l’anatomia completamente invertita del paziente rendeva estremamente complesso l’impianto di organi provenienti da un donatore con struttura anatomica normale.

Il paziente è stato quindi affidato a un’équipe multidisciplinare torinese che ha coinvolto specialisti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita e delle Molinette. I professionisti hanno elaborato una strategia innovativa, decidendo di inserire il paziente in lista per un trapianto cuore-fegato in blocco, procedura mai realizzata prima in un caso con queste caratteristiche.

La svolta è arrivata quando il Coordinamento Donazione e Prelievi del Piemonte ha segnalato la disponibilità di un donatore compatibile al Centro Regionale Trapianti e al Centro Nazionale Trapianti. Si è così attivata una complessa macchina organizzativa che ha coinvolto numerosi operatori sanitari.

Durante l’intervento, mentre il paziente veniva preparato in sala operatoria, un’équipe multispecialistica si è recata nell’ospedale del donatore per il prelievo del blocco cuore-fegato, mantenendo un costante coordinamento con il team trapianti. Una volta giunti a Torino, gli organi sono stati impiantati mantenendo il cuore in continuità con il fegato e posizionando quest’ultimo nella sede fisiologica.

L’operazione è durata complessivamente 17 ore, di cui oltre 12 dedicate alla chirurgia. La complessa anatomia del paziente ha imposto soluzioni tecniche innovative, tra cui la ricostruzione di nuove connessioni vascolari utilizzando segmenti provenienti dal donatore. Al termine dell’intervento, il blocco cuore-fegato ha ripreso regolarmente la propria funzionalità.

Il decorso post-operatorio, seppur complesso come previsto per un intervento di tale portata, è stato gestito con successo dall’équipe di Cardio-Rianimazione e da specialisti di diverse discipline. Attualmente il paziente è ricoverato nell’area semintensiva chirurgica del Centro Trapianto Fegato e sta proseguendo positivamente il percorso riabilitativo.

Secondo la direzione generale della Città della Salute, questo intervento rappresenta un risultato di eccellenza a livello europeo e mondiale e costituisce un modello destinato a essere sviluppato anche nel futuro Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione.

Anche l’Regione Piemonte ha sottolineato come questo trapianto, di straordinaria complessità tecnico-organizzativa, apra nuove prospettive nel campo dei trapianti combinati e confermi il ruolo di eccellenza del sistema sanitario piemontese.

