Due morti e due feriti gravi nello schianto sulla statale

È l’ennesimo incidente mortale sulle strade del Piemonte. Un violento schianto si è verificato sulla statale 10 in direzione Torino, all’altezza della frazione Palucco, in provincia di Asti.

Due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e l’elisoccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime viaggiavano a bordo di due auto diverse che, poco prima delle 23, si sarebbero scontrate a velocità sostenuta. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma tra le possibili cause dell’impatto ci sarebbe l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

