Trascinato da un treno, uomo grave al Cto

Alle  9 circa di questa mattina nella stazione ferroviaria di Alpignano, un uomo di 73 anni è stato trascinato da un treno. Soccorso dal 118  è stato trasportato in gravi condizioni al Cto dal Servizio regionale di elisoccorso.

