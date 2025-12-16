Alle 9 circa di questa mattina nella stazione ferroviaria di Alpignano, un uomo di 73 anni è stato trascinato da un treno. Soccorso dal 118 è stato trasportato in gravi condizioni al Cto dal Servizio regionale di elisoccorso.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Trascinato da un treno, uomo grave al Cto
Recenti:
Ha preso il via ieri, con l’apertura di un cantiere in via Servais, il grande
Nel 2026 sono previste 3,7 milioni di maggiori entrate dalla rimodulazione dell’imposta di soggiorno. Lo ha
La Corte di appello di Torino ha ridotto a un anno e otto mesi la condanna
Fingeva di farsi investire per poi estorcere denaro al malcapitato automobilista. Sul truffatore indagava la Polizia
Secondo i dati previsionali forniti da Arpa Piemonte da martedì 16 dicembre, e fino a mercoledì