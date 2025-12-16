Incendio in corso Re Umberto: un ustionato grave

Questa mattina un incendio è divampato all’interno di un edificio situato in corso Re Umberto 32, nel centro di Torino. Sul posto sono intervenute 6 squadre dei Vigili del Fuoco, per un totale di 17 operatori, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sono attualmente in corso le procedure di evacuazione dello stabile.

I soccorsi sono stati garantiti anche da diverse équipe del 118. Un uomo di circa 70 anni ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato d’urgenza al Cto. L’intervento è tuttora in corso e non si esclude la presenza di altre due persone rimaste ferite in modo lieve.

IL TORINESE