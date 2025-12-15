La Regione Piemonte ha assegnato alla Federazione Italiana Sport Equestri – Comitato Regionale del Piemonte (FISE) la gestione degli immobili regionali del complesso Campi Equestri e Cascina Rubianetta situati nel Parco della Mandria nel comune di Druento. In considerazione dell’urgenza di assicurare una gestione temporanea e qualificata, la Regione ha recepito il progetto della FISE di valorizzazione, coerente con gli indirizzi pubblici. Con deliberazione della Giunta regionale, DGR 19-1652/2025/XII, è stata pertanto autorizzata l’attribuzione in concessione gratuita per due anni alla FISE Piemonte della Cascina Rubbianetta e del Recinto Campi Gare Equestri, al fine di garantire la continuità delle attività, la custodia degli immobili nelle more della definizione di un titolo d’uso stabile e, non ultimo, la tutela degli animali. “La Regione Piemonte ribadisce il proprio impegno a tutelare il patrimonio pubblico e a garantirne l’utilizzo secondo principi di legalità, trasparenza e interesse collettivo – ha dichiarato l’assessore al patrimonio Gian Luca Vignale – come nel caso della Rubbianetta e dei Campi Equestri, al termine di un complesso iter legale che ha visto riconosciute in tutti le sedi le nostre ragioni”. A seguito del definitivo accertamento giudiziale è stata confermata la decadenza della precedente concessionaria del complesso nel Parco La Mandria, si è concluso l’iter per la piena reintegrazione nella disponibilità degli immobili pubblici per restituire tali beni alla collettività e valorizzarliLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Regione Piemonte rilancia la cascina Rubbianetta
Recenti:
Al via il nuovo bando della Città di Torino dedicato all’economia circolare. Sono ufficialmente aperte le
Lunedì 15 dicembre Coldiretti organizza una manifestazione sotto la Regione per chiedere un pacchetto di provvedimenti
Una donna di 64 anni, Monica Sagradin, residente a Pino Torinese, è morta dopo essere precipitata
Progetto “Canicross nelle scuole 2025” Sabato 20 Dicembre – Parco di Stupinigi Incontro conoscitivo sul Canicross
Componenti per auto realizzati con reti da pesca dismesse e fibre di carbonio riciclate, pannelli