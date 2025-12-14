Scoppio nella notte: salta bancomat, ladri in fuga col bottino

Verso le 3 di notte una forte esplosione dovuta all’ assalto al bancomat di Lagnasco ha svegliato la popolazione. Ad essere colpita la filiale della Bper banca di piazza Umberto I, con l’inserimento di un ordigno esplosivo nello sportello automatico. I malviventi sarebbero riusciti ad aprire le porte della filiale, accedendo ai locali della banca. Il bottino non è ancora quantificabile . La fuga dei ladri è avvenuta forse su una Mercedes grigia. I carabinieri stanno svolgendo le indagini.

IL TORINESE