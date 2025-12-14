Progetto “Canicross nelle scuole 2025” Sabato 20 Dicembre – Parco di Stupinigi
Incontro conoscitivo sul Canicross con Tecnici Specializzati.
Aperto ai ragazzi delle scuole e agli adulti.
Possibilità di provare il canicross con attrezzature specifiche gentilmente fornite da Neewa
Per info: whatsapp: 3475146195 (Michele) e-mail: italiacanicross@gmail.com
Ente di Promozione Sportiva:
Csen Nazionale CSEN Cinofilia Csen Piemonte CSEN TORINO
Sponsor Pet Food:
Prolife Pet Prolife Breeder
Media Partner: Dogsportal.it
In collaborazione con:
Nichelino Bestiale
Parco Naturale Stupinigi
Città di Nichelino
Nordic Team
Chiara Chiaffredo Nichelino.NET Associazione Medico Sportiva Veterinaria Italiana
Il Progetto “Canicross nelle scuole 2025”
Progetto “Canicross nelle scuole 2025” Sabato 20 Dicembre – Parco di Stupinigi
