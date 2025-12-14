I carabinieri stanno indagando dopo l’episodio del ferito a colpi di arma da fuoco al culmine di una lite tra più persone, nel parcheggio delle piscine del Centro sportivo Roero di Sommariva Perno. E’ in gravi condizioni un uomo di 32 anni ferito da un colpo di pistola al torace. Si sarebbero fronteggiati gli occupanti di due diverse auto. Il ferito è ricoverato a Cuneo in prognosi riservata.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
I carabinieri indagano su sparatoria al centro sportivo
