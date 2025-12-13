Spara contro la vetrina di un barbiere in Barriera di Milano: arrestato 23enne

Spari contro la vetrina di un barbiere per vendicarsi di alcuni litigi avuti durante una vacanza: arrestato. L’episodio è avvenuto nel quartiere Barriera di Milano, in un barber shop di via Paisiello. Nella notte del 7 settembre 2024, un 23enne, in sella a una motocicletta, ha sparato sei colpi di arma da fuoco, utilizzando due armi diverse, contro la vetrina del salone. Alla base del gesto c’era una lite con una giovane appartenente alla famiglia dei titolari dell’attività.

Le indagini della polizia hanno permesso di identificare l’autore della sparatoria. Nei suoi confronti è stata disposta un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari dal gip del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura. Il ragazzo è indagato per minacce aggravate dall’uso delle armi, per la detenzione illegale di armi e per il loro utilizzo in luogo pubblico.

Secondo la Squadra Mobile, il gesto aveva un chiaro scopo intimidatorio ed era legato a contrasti personali avvenuti nell’estate del 2024 in Calabria tra il 23enne e una ragazza della famiglia che gestisce il salone.

VI.G

IL TORINESE