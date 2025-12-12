Ieri sera in una abitazione di due piani a San Giusto Canavese è’ esplosa una bombola del gas. La casa è andata in fiamme: c’erano cinque persone, tre sono rimaste ferite. Il cane che si trovava in casa è morto. La via è stata chiusa al traffico.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Scoppia bombola del gas: tre feriti, morto un cane
Recenti:
La Polizia di Stato di Torino ha sequestrato beni riconducibili a un trafficante di sostanze stupefacenti
Un accordo storico per i dipendenti del comparto della Città della Salute e della Scienza di
La Regione Piemonte annuncia la chiusura della seconda sessione del bando “Aiuti a imprese cinematografiche e
Tutti gli anni, dal 1976, la Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi consegna in Piemonte
La Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli archivia il triennio 2023/2025 con un bilancio che riflette