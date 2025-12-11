Porta Palazzo, vende spezie e pesce senza permessi: multa da oltre 5mila euro

Centinaia di spezie miste, 22 sacchetti di pesce essiccato e nessuna autorizzazione: multata una venditrice per più di 5mila euro. È successo al mercato di Porta Palazzo, dove la polizia locale ha identificato una 55enne nel settore alimentare di piazza della Repubblica. La sanzione ammonta a 5.164 euro (ai sensi dell’art. 29 comma 1 d.l. 114 del 1998). La merce è stata immediatamente sequestrata: circa 455 pezzi per un valore che sfiora i 500 euro. Oltre alle spezie di vario tipo, dal curry alla paprika, gli agenti hanno sequestrato anche 13 prodotti non alimentari, tra cui flaconi da bagno e repellenti per insetti, per un valore di circa 64 euro.

