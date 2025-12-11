Investita mentre raggiunge la fermata del bus: 17enne ricoverata al CTO

È stata travolta da un Suv mentre si stava dirigendo alla fermata dell’autobus: una 17enne è stata ricoverata in ospedale. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri a Leinì, a lato di via Lombardore, mentre la giovane stava per prendere il mezzo che l’avrebbe portata a scuola. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del veicolo c’era un uomo di 60 anni che l’ha investita, facendola cadere a terra. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

La ragazza è stata trasportata all’ospedale CTO di Torino con diverse fratture, a bordo di un’ambulanza della Croce Bianca di Volpiano. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico ed effettuato i rilievi dell’incidente.

VI.G

IL TORINESE