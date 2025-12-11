Campionati Italiani Master: Buzzi, Bergesio e Naclerio alla rassegna tricolore di Torino

Tre portacolori della ValleBelbo Sport hanno preso parte ai Campionati Italiani Invernali di Nuoto Master che si sono disputati dal 6 all’8 dicembre al Palazzo del Nuoto di Torino. Grandi numeri relativi ai partecipanti dell’appuntamento dedicato al nuoto amatoriale: 1862 atleti per un totale di 3315 presenze-gara nelle prove individuali con 681 donne e 1181 uomini, in rappresentanza di 232 società provenienti da tutta Italia al via.

Relativamente ai nuotatori master del team VBS, Claudia Buzzi, categoria M60, ha chiuso al nono posto nei 100 stile libero in 1’49”67, stesso piazzamento ottenuto nei 50 rana in 59”67.

Alberto Bergesio (M65) ha gareggiato nei 50 rana: 1’08”65 il crono che vale il 10° posto.

Mirko Naclerio, categoria M40, ha nuotato i 100 stile libero in 1’08”64 terminando al 18° posto.
