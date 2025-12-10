Quattro i militanti del movimento di estrema destra CasaPound condannati a un anno di reclusione per l’aggressione del giornalista torinese Andrea Joly de La Stampa, avvenuta il 20 luglio 2024. i fatti si svolsero davanti al circolo Asso di Bastoni in via Cellini a Torino. Il giornalista stava seguendo il raduno, quando venne colpito dai quattro imputati.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Un anno di reclusione agli aggressori del giornalista Joly
