Un anno di reclusione agli aggressori del giornalista Joly

Quattro i militanti del movimento di estrema destra CasaPound condannati a un anno di reclusione per l’aggressione  del giornalista torinese Andrea Joly de La Stampa, avvenuta il 20 luglio 2024. i fatti si svolsero  davanti al circolo Asso di Bastoni in via Cellini a Torino. Il giornalista stava seguendo il raduno, quando venne colpito dai quattro imputati.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Parte il restyling del Pronto Soccorso Molinette tra trasferimenti temporanei e nuovi impianti

Articolo Successivo

Coltello nella movida di piazza Vittorio: 16enne arrestato dopo una rapina

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless