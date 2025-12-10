Piemonte, allarme truffe via SMS: finti messaggi da ASL e Centri per l’Impiego

Il suggerimento: non farsi prendere dalla apparente urgenza del messaggio e denunciare alla Polizia Postale.

Non e’ piu’ un problema sporadico che non merita troppa attenzione, oramai le truffe che utilizzano i messaggi sms, mezzo sempre meno usato per le chiaccherate tra conoscenti, sono all’ordine del giorno. Il confronto tra cittadini per verificare a chi sono arrivate le comunicazioni incriminate sono aumentate di pari passo, “mal comune mezzo gaudio” si potrebbe dire, ma il fenomeno sta prendendo piede e questi messaggi, che richiedono una chiamata o una risposta che porterebbero, ambedue, a far aderire inconsapevolmente alla truffa, sta diventando davvero importante.

Negli ultimi mesi in Piemonte si e’ registrato un aumento significativo di raggiri via messaggi brevi, che invitano a richiamare numeri riconducibili a presunti Uffici Sanitari o ai Centri per l’Impiego. L’obiettivo è sottrarre denaro o informazioni personali, sfruttando il linguaggio formale e la fiducia che i cittadini ripongono nelle comunicazioni della pubblica amministrazione.

Il meccanismo utilizzato è semplice e trae in inganno: il destinatario riceve un SMS che sembra provenire da ASL o da CUP, spesso con toni urgenti: “comunicazioni che la riguardano” o “urgente ricontatto”. Nel testo è indicato un numero da chiamare, quasi sempre a tariffazione speciale: prefissi come 893, 895 o 899 sono tra i più ricorrenti. In alcuni casi viene citato un fantomatico “Centro Unico Primario”, che nella realtà non esiste. Chi richiama si trova esposto a costi elevati o ulteriori richieste di dati sensibili. Diverse ASL piemontesi hanno gia’ diffuso avvisi ufficiali per prevenire le conseguenze delle false comunicazioni firmate “CUP”.

Un altro fronte riguarda il mondo del lavoro: l’Agenzia Piemonte Lavoro ha segnalato SMS attribuiti ai Centri per l’Impiego, che invitano a contattare numeri, anche qui, non appartenenti all’ente. Spesso il messaggio riguarda presunte pratiche in sospeso o colloqui da confermare. L’ente ricorda che il canale ufficiale resta il Contact Center regionale e invita a ignorare numeri diversi.

Queste truffe fanno leva sul coinvolgimento psicologico di chi li riceve: l’urgenza. Molti cittadini temono di perdere una prestazione sanitaria o un’opportunità lavorativa e reagiscono senza riflettere. È proprio su questo impulso che si basano le truffe. Non serve grande sofisticazione tecnologica: basta un testo credibile e un numero a pagamento. Per difendersi è utile seguire alcune regole semplici: gli enti pubblici non usano numeri a pagamento per contattare i cittadini, non bisogna condividere via SMS dati personali, codici o credenziali. In caso di dubbi, occorre verificare sempre con i canali ufficiali: siti istituzionali, numeri verdi, sportelli.

E’ molto importante, inoltre, che si segnalino gli episodi cosi’ da poter creare strumenti ulteriori per proteggere gli utenti, soprattutto quelli piu’ vulnerabili come gli anziani che spesso sono le prede preferite dai truffatori; le istituzioni piemontesi invitano a informare i loro uffici e, se necessario, la Polizia Postale. Anche condividere l’esperienza con parenti e conoscenti aiuta a diffondere buone pratiche e a ridurre il rischio collettivo.

Il fenomeno non è nuovo, ma la frequenza delle segnalazioni indica che la strategia dei truffatori continua a essere efficace. Restare vigili è fondamentale: un semplice SMS può trasformarsi in una spesa inattesa o, peggio, in un furto di dati. L’informazione resta l’arma principale per non cadere in trappola, non bisogna farsi scrupoli, se arrivano messaggi che insospettiscono e’ necessario reagire immediatamente.

