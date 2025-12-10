Provinciale chiusa per lavori a Moriondo

A Moriondo Torinese, per consentire la manutenzione straordinaria della carreggiata, con la bitumatura ex novo del piano viabile, la Strada Provinciale 120 di Riva di Chieri sarà chiusa tra il km 1 2 e i l km 1 3 + 020 lunedì 15 e martedì 16 dicembre tra le 7,30 e le 19 . La chiusura non si protrarrà oltre il termine dei lavori e si rende necessaria in ragione della larghezza limitata della carreggiata.

IL TORINESE