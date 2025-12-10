Provinciale chiusa per lavori a Moriondo

Moriondo Torinese, per consentire la manutenzione straordinaria della carreggiata, con la bitumatura ex novo del piano viabilela Strada Provinciale 120 di Riva di Chieri sarà chiusa tra il km 1e il km 13+020 lunedì 15 e martedì 16 dicembre tra le 7,30 le 19. La chiusura non si protrarrà oltre il termine dei lavori e si rende necessaria in ragione della larghezza limitata della carreggiata.

