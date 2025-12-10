A Moriondo Torinese, per consentire la manutenzione straordinaria della carreggiata, con la bitumatura ex novo del piano viabile, la Strada Provinciale 120 di Riva di Chieri sarà chiusa tra il km 12 e il km 13+020 lunedì 15 e martedì 16 dicembre tra le 7,30 e le 19. La chiusura non si protrarrà oltre il termine dei lavori e si rende necessaria in ragione della larghezza limitata della carreggiata.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Provinciale chiusa per lavori a Moriondo
