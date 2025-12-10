Arti marziali a Vinovo

Vinovo – Sabato 6 dicembre l’ippodromo di Vinovo si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico dedicato alle arti marziali, ospitando una giornata intensa che ha unito competizione, formazione e celebrazioni. In programma la gara di Nopi Chagi (calcio frontale saltato), il passaggio di cintura dal 10° Kup al IV Dan e, nei giorni precedenti, uno stage internazionale di alto livello. A supervisionare l’evento è stato il presidente della International Taekwon-do Federation Integrity, Nicolás Giuliani (IX Dan), arrivato appositamente dall’Argentina. Sotto il suo sguardo attento, atleti di tutte le età si sono messi alla prova, dimostrando tecnica, determinazione e spirito marziale. «Questa giornata dimostra cosa significa davvero essere una squadra: crescere insieme, sostenersi e celebrare i risultati di tutti, dai più piccoli ai più esperti», ha dichiarato il presidente del Team Mulè, Alfredo Mulè, sottolineando l’importanza del lavoro costante e dell’impegno quotidiano alla base di uno sport di inclusione. Tra i momenti più attesi, il passaggio di cintura ha rappresentato un traguardo speciale per numerosi praticanti. Oltre ai bambini del corso “Tigers”, hanno sfilato ragazzi e adulti, e a brillare è stata soprattutto Airish Bin Abdullah, che alla vigilia dei suoi 15 anni ha conquistato la sospirata cintura nera I Dan. Grande soddisfazione anche per gli istruttori Gaia e Lorenzo Mulè, che con il passaggio al IV Dan hanno ufficialmente raggiunto il grado di “Maestro”. La competizione di Nopi Chagi ha offerto al pubblico uno spettacolo dinamico e coinvolgente, mettendo in luce precisione, elevazione e strategia, e portando tutti i partecipanti a salire sul podio e ricevere il proprio trofeo. Numerosi gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata: Andrea Calì (Centri Medici Primo), Roberto Titone (Tecnocasa Vinovo), Paolo Neirotti (Studio di Architettura e Design Vinovo), Omar Zaccaria (Avis Vinovo), Alberti Diana (Aqua Spa Moncalieri), Omar Cristaudo (Fas Repair Piobesi T.se) e Roopa Bea (New Life – Nuova Vita Onlus). All’evento erano presenti anche Ivana Zanini, consigliera comunale di opposizione della “Lista Centrodestra Vinovo”, ed Erika Da Pieve, del coordinamento cittadino di FdI, a testimonianza dell’attenzione del centrodestra verso lo sport e le realtà associative locali. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Croce Verde di Vinovo per il supporto. Anche il direttore dell’ippodromo, Silvano Ferraris, si è detto soddisfatto nel vedere una parte della struttura sportiva trasformata in uno spazio dedicato a un’altra disciplina sportiva, completo di tatami. Un evento che conferma l’importanza di promuovere i valori delle arti marziali e di coinvolgere giovani e famiglie della comunità.

