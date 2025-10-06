La dubbia prospettiva del massimalismo di sinistra

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Il massimalismo, l’estremismo, il radicalismo e il populismo sono la nuova ed esclusiva cifra

politica della sinistra italiana. Intesa in tutta la sua diversità e pluralità. Ovvero, la sinistra

televisiva, accademica, intellettuale, giornalistica, sindacale e, come ovvio e scontata, politica.

Cioè i partiti che oggi rappresentano autenticamente l’universo della sinistra italiana e che si

riassume con il cosiddetto “campo largo”: Pd, Avs, 5 stelle e la Cgil di Landini. In più, seppur in

una posizione meno ufficiale ma, comunque sia, contigua e in perfetta sintonia con quell’area

politica, tutte quelle sigle dell’estremismo più o meno violento e barricadero che caratterizzano

ormai il mondo della sinistra italiana.

Ora, è di tutta evidenza che in un contesto del genere è difficile, molto difficile, distinguere una

legittima differenza tra il manifestare liberamente il proprio pensiero o la propria indignazione

politica e il ricorso a quella violenza che, purtroppo, campeggia in moltissime manifestazioni di

piazza organizzate da sigle della sinistra stessa. E questo perchè, al di là delle stesse mille

manifestazioni di piazza che ormai attraversano tutta l’Italia, è indubbio che ci troviamo di fronte

ad una situazione dove è l’intera sinistra che si orienta sotto il vestito di un massimalismo e di un

radicalismo che può tranquillamente sfociare in momenti anche virulenti: dall’attacco violento alle

forze dell’ordine alla criminalizzazione del nemico, dalla devastazione delle città alla sistematica

interruzione dei servizi pubblici essenziali per la vita normale e quotidiana dei cittadini italiani.

Ed è proprio questa concreta situazione che porta ad una semplice conclusione al di là e al di

fuori di qualsiasi valutazione politica, culturale ed ideologica sul profilo dell’attuale sinistra italiana,

seppur nella varietà che la contraddistingue. E cioè, possono essere il massimalismo, il

radicalismo e l’estremismo l’orizzonte entro il quale la sinistra ex e post comunista italiana può

essere oggi e domani una vera e propria alternativa democratica all’attuale coalizione di centro

destra a guida Giorgia Meloni? Possono essere l’estremismo, il radicalismo e il massimalismo una

ricetta credibile per dispiegare sino in fondo una altrettanto credibile cultura di governo? E, infine,

possono essere l’estremismo, il radicalismo e il massimalismo la strada più coerente e più

credibile per mantenere il nostro paese in un quadro e in una cornice democratica e

costituzionale?

Sono domande, queste, credo legittime anche alla luce delle concrete vicende politiche che

emergono dalla nostra società nelle sue multiformi espressioni. Perchè un conto era la

tradizionale coalizione di centro sinistra. E cioè, una allenza democratica, riformista e di governo.

Altra cosa, tutt’altra cosa, è l’attuale coalizione della sinistra estremista, massimalista e radicale

dove non c’è più alcun paletto a sinistra e tutto viene inglobato nel cosiddetto ‘campo largo’: dai

partiti al sindacato di riferimento, dai conduttori televisivi agli intellettuali cosiddetti organici, dai

gruppi spontanei ai centri sociali agli stessi organi di informazione che supportano questa

alternativa politica.

Per queste ragioni, semplici ma essenziali, resta una domanda aperta anche in vista delle

prossime elezioni politiche. E cioè, è con questo progetto politico e con questo profilo culturale

che la sinistra italiana si prepara ai prossimi appuntamenti elettorali? Se così fosse, prepariamoci

ad un clima di fortissima radicalizzazione politica e di marcata polarizzazione ideologica. Con

conseguenze non indifferenti per la stessa qualità della nostra democrazia e la solidità delle nostre

istituzioni democratiche. Per non parlare dell’efficacia dell’azione di governo.

