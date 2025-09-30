“I giardini, tra arte, bellezza e benessere” in Giappone con FTM

“I giardini, tra arte, bellezza e benessere”, è il tema dell’incontro  che si è tenuto al Padiglione Italia  di EXPO Osaka, Giappone, settimana del Piemonte, oggi martedì 30 settembre 2025 alle 12:30 (ora locale).

Fondazione Torino Musei, all’interno del  proprio Piano Strategico che ha previsto e sta concretamente attuando un percorso di internazionalizzazione del sistema museale, si è presentata con il MAO Museo d’Arte Orientale quale ponte tra Italia e Giappone, attraverso le sue competenze e i suoi sguardi capaci di aprire connessioni profonde tra Torino, il Piemonte e l’intero Paese e ha annunciato il progetto “La pittura di paesaggio. Antonio Fontanesi e il Giappone, promosso dalla Fondazione Torino Musei con la GAM – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Una mostra, in programma per il 2026, che sarà realizzata in collaborazione con il National Museum of Modern Art di Kyoto, il Mitsubishi Ichigokan Museum di Tokyo e il Nagoya City Museum of Art, con il sostegno degli Istituti Italiani di Cultura di Osaka e Tokyo. Un ulteriore tassello del dialogo culturale tra Piemonte e Giappone.

L’incontro, promosso dalla Regione Piemonte, ha riunito rappresentanti istituzionali e culturali italiani e giapponesi. Tra i partecipanti, l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte Marina Chiarelli, la direttrice generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude Chiara Teolato, il direttore del MAO Museo d’Arte Orientale Davide Quadrio e la responsabile delle Attività Internazionali della Fondazione Torino Musei Angela Benotto, in dialogo con la curatrice internazionale Yuko Hasegawa, figura di spicco nel panorama culturale globale, direttrice del Programma di Arte e Design all’International House of Japan e docente all’Università di Kyoto.

